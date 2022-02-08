ماكرون يتجول في الساحة الحمراء في موسكو (فيديو)

أظهر فيديو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يمشي في الساحة الحمراء في موسكو مع وفد مرافق له متوجها إلى الفندق بعد محادثات طويلة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.