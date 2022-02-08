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ماكرون يتجول في الساحة الحمراء في موسكو (فيديو)

Lebanon 24
08-02-2022 | 11:30
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أظهر فيديو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يمشي في الساحة الحمراء في موسكو مع وفد مرافق له متوجها إلى الفندق بعد محادثات طويلة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.
المصدر: روسيا اليوم
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ماكرون

الساحة الحمراء

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