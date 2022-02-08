عربي-دولي

ماكرون: بوتين كان أقل مرحا من المعتاد

Lebanon 24
08-02-2022 | 10:38
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن جو التوتر كان ملموسا خلال محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس في العاصمة الروسية موسكو، حول الوضع في أوكرانيا.
وأضاف ماكرون، في تصريحات نقلتها قناة "بي إف إم" الفرنسية: "لقد كان الرئيس بوتين أمس أقل مرحاً من المعتاد. وكان التوتر ملموسًا".
وأكد ماكرون أن "الهدف من زيارته إلى روسيا بشأن ضرورة خفض تصعيد الصراع في أوكرانيا وفتح آفاق جديدة، قد تحقق بالنسبة له".
وتابع "بالنسبة لي الحديث كان يدور حول خفض التصعيد وفتح آفاق جديدة. هذا الهدف تحقق بالنسبة لي، وفرنسا عززت من مصداقيتها".
المصدر: سبوتنيك
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