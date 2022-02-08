المقاتلات العراقية تستهدف وكرا لداعش وتقتل 7 من عناصره

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، عن مقتل سبعة عناصر من تنظيم "داعش" في ضربة جوية عراقية استهدفت وكرا لهم قرب الحضر، جنوب شرق الموصل، الثلاثاء.وقالت الخلية في بيان إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، بالتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، تمكنت من متابعة موقع مهم لقيادات عناصر "داعش" جنوب الحضر.وأوضحت أن الموقع عبارة عن كهف طوله 140 مترا، كان يستخدم كمقر قيادة وسيطرة ضمن الحدود الفاصلة بين قيادات عمليات غرب نينوى وصلاح الدين والجزيرة.وتم تزويد مقاتلات "أف-16" العراقية بمعلومات مؤكدة عن هذا الموقع ووجهت ضربات دقيقة وبالعتاد الثقيل، وقد أسفرت عن تدمير الوكر، صباح الثلاثاء، ومقتل سبعة عناصر بداخله.