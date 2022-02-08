أين بلغت محادثات "النووي" مع إيران؟

أكدت متحدثة باسم الخارجية الأميركية، لقناة "الحرة" أن الولايات المتحدة لا تزال تركز على إيجاد سبيل للعودة المتبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، مع استئناف محادثات فيينا بشأن عودة كل من طهران وواشنطن إلى الاتفاق النووي.وكشفت المتحدثة، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، أن "الشهر الماضي كان الأكثر كثافة للمحادثات حول العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل للخطة حتى الآن".وأضافت أنه "رغم التقدم المحرز، فإن المحادثات مع إيران حول العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، وصلت إلى نقطة حاسمة". وكشفت أن "اتفاقا يعالج المخاوف الأساسية لجميع الأطراف يلوح في الأفق".ولكنها استطردت قائلة إنه" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع المقبلة فإن التقدم النووي الإيراني المستمر سيجعل من المستحيل علينا العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة".وشددت على أن "الجميع يعلم أننا وصلنا إلى المرحلة النهائية التي تتطلب قرارات سياسية".واستؤنفت المحادثات حول الملف النووي الإيراني، الثلاثاء، في فيينا وهدفها المعلن من جانب جميع الأطراف هو التوصّل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن.وبعد ثماني جولات من المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، ما زالت هناك خلافات حول سرعة ونطاق رفع العقوبات عن طهران، بما في ذلك مطلب إيران بضمانات أميركية بعدم اتخاذ أي إجراءات عقابية أخرى، وكيف ومتى سيعاد فرض القيود على أنشطة إيران النووية.وبوشرت المحادثات في ربيع العام 2021 بين إيران والدول التي لا تزال طرفا في الاتفاق وهي ألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا، فيما يشارك الأميركيون بطريقة غير مباشرة.وانسحبت واشنطن في عهد دونالد ترامب، أحادياً من الاتفاق العام 2018 بعد ثلاثة أعوام من إبرامه، معيدة فرض عقوبات قاسية على إيران، التي ردّت بعد عام تقريبا بالتراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق.وتهدف المفاوضات الراهنة إلى السماح بعودة واشنطن وطهران بالتزامن إلى الالتزام بالاتفاق الذي يؤيده الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن.لكنّ الوقت يداهم، إذ يفيد خبراء أن الإيرانيين حادوا بشكل كبير عن القيود التي يفرضها اتفاق العام 2015 لدرجة باتوا فيها على مسافة أسابيع قليلة من امتلاك ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة ذرية.