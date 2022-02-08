عربي-دولي

وفد من "طالبان" في سويسرا لبحث حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية لأفغانستان

Lebanon 24
08-02-2022 | 15:30
A-
A+
Doc-P-916340-637799522050366971.jpg
Doc-P-916340-637799522050366971.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، أن وفدا من "طالبان" يجري زيارة لجنيف لعقد محادثات مع مسؤولين سويسريين ومنظمات غير حكومية بشأن حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية لأفغانستان.
وقالت ناطقة باسم الخارجية السويسرية، في حديث لوكالة "فرانس برس" اليوم الثلاثاء، إن "أعضاء من الوفد سيجرون محادثات تتطرق إلى إيصال المساعدات للسكان المحتاجين إليها وحماية العاملين في المجال الإنساني واحترام حقوق الإنسان".
وشددت المسؤولة في الوقت ذاته على أن وجود عناصر من الحركة في سويسرا لا يمثل اعترافا بشرعية نظام "طالبان" في أفغانستان.
وبسطت "طالبان" سيطرتها على السلطة في معظم أراضي أفغانستان، بما في ذلك العاصمة كابل، منذ أب 2021 على خلفية انسحاب القوات الغربية والانهيار السريع للحكومة السابقة المدعومة من واشنطن.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:55 | 2022-02-08
16:50 | 2022-02-08
16:45 | 2022-02-08
16:41 | 2022-02-08
16:40 | 2022-02-08
16:35 | 2022-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website