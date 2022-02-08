عربي-دولي

مواجهات بين مواطنين وقوات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية على خلفية اغتيال 3 شبان (فيديو)

Lebanon 24
08-02-2022 | 14:24
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أفادت "روسيا اليوم" باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قرب مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس وعند باب الزاوية في الخليل، وذلك على خلفية اغتيال تل أبيب 3 فلسطينيين.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية أغلقت مفرق بيتا بشكل كامل مع اشتداد المواجهات في المكان.
 
وتداول نشطاء عبر "تويتر" مقطع فيديو يظهر دعوات مساجد بلدة بيتا الأهالي للتصدي للإسرائيليين على مفرق البلدة.
 
 
وتعرض 3 شبان داخل سيارتهم لإطلاق نار من قبل قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت أحد أحياء مدينة نابلس، وهم أدهم مبروكة وإبراهيم النابلسي ومحمد الدخيل، فيما تم اعتقال رابع لم تعرف هويته بعد.

من جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية، إنه "في ختام نشاط استخباراتي وعملياتي مشترك لجهاز الأمن العام الشاباك، والجيش الإسرائيلي ووحدة اليمام الخاصة، تم تصفية خلية إرهابية من منطقة نابلس، مسؤولة عن سلسلة من عمليات إطلاق النار في المنطقة ضد قوات الجيش الإسرائيلي والإسرائيليين في الآونة الأخيرة".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس: "مؤخرا أمرت بتكثيف عمليات البحث عن منفذي عمليات إطلاق النار في الضفة الغربية واحباطهم، والانتشار والبقاء على أهبة الاستعداد والتواجد في النقاط المركزية بالضفة".
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