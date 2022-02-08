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السودان.. تأجيل محاكمة البشير بسبب إصابته بكورونا

Lebanon 24
08-02-2022 | 14:35
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رفعت محكمة "الثلاثين من يونيو 1989" جلسة كانت مقررة اليوم بسبب غياب بعض المتهمين وبينهم الرئيس السابق عمر البشير بعد إصابتهم بكورونا، حسبما أعلنت هيئة الاتهام.

وحسب هيئة الاتهام فإن إصابة بعض المتهمين إضافة إلى تغيب المتحري أدى إلى تأجيل الجلسة حتى الأسبوع القادم، يوم 15 من الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن هيئة الاتهام في جلسة اليوم أنها "تلقت خطابا من النيابة العامة أوضحت فيه أن المتحري العقيد جمال محمد الخليفة بركات يجلس لدورة تدريب ويخوض دورة امتحانات خلال الفترة من الأول من فبراير الجاري وحتى الـ 13 منه، فيما أصيب بعض المتهمين بكوفيد19 من بينهم المتهم عمر البشير".

ورفضت المحكمة في الجلسة ذاتها الطلبات المقدمة من هيئة الدفاع الخاصة بإطلاق سراح المتهمين بالضمان ومنع المحامين من خارج دائرة النيابة العامة من المثول أمام المحكمة، كما أقرت المحكمة ظهور المحامين من خارج المحكمة.
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