عربي-دولي

التحالف العربي يعلن تنفيذ 15 عملية ضد "الحوثيين" في حجة

Lebanon 24
08-02-2022 | 14:50
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، أنه نفذ 15 عملية ضد "حركة أنصار الله" الحوثية" في بمحافظة حجة (شمال غربي اليمن).

وقال التحالف إنه تم تنفيذ " 15 عملية استهداف ضد الميليشيا في حجة خلال الساعات 24 الماضية، مما أدى إلى تدمير 8 آليات عسكرية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيا".

وكان التحالف أعلن يوم أمس أن الحوثيين أطلقوا 4 صواريخ باليستية باتجاه مدن حرض ومثلث عاهم في حجة، وأن "الصواريخ أطلقت من الحديدة ومطار صنعاء الدولي".
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