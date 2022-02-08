الكويت.. عشرة نواب يطلبون حجب الثقة عن وزير الخارجية

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة بوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أحمد الناصر، بعد انتهاء جلسة استجوابه.وقال الغانم إنه لا يجوز للمجلس أن يصدر قرارا في هذا الطلب قبل 7 أيام من تقديمه وعليه يرجئ التصويت على الطلب إلى جلسة خاصة يوم الأربعاء 16 شباط.وكان مجلس الأمة قد ناقش الاستجواب خلال جلسته العادية اليوم الثلاثاء، واستعرض النائب شعيب المويزري المحاور الأربعة المتعلقة بالهدر وتبديد المال العام، ومخالفة القوانين والتخبط الإداري، وعدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج، ومخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية.وأكد المويزري أن تقارير ديوان المحاسبة، تثبت المخالفات المالية والإدارية في وزارتي الخارجية وشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير.وفي رده على محاور الاستجواب، قال وزير الخارجية إنه "وفقا لعرض النائب المستجوب لم يتضمن الاستجواب وقائع محددة، بل هو عبارة عن مجموعة تساؤلات صيغت على شكل محاور"، مشيرا إلى أنه "سيتم الرد على كل ما تم عرضه من محاور"