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اتصال هاتفي بين محمد بن سلمان ورئيس وزراء سنغافورة

Lebanon 24
08-02-2022 | 15:10
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أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا، برئيس الوزراء السنغافوري، لي هسين لونغ.

وبحسب وكالة الأنبار السعودية "واس"، جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تطويرها.
كما تم استعراض الفرص الواعدة ضمن أعمال اللجنة السعودية السنغافورية المشتركة.
 
 
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