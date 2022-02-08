عربي-دولي

تحذير عاجل للمصريين: "لا تنخدعوا"

Lebanon 24
08-02-2022 | 15:25
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حذرت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في مصر، منار غانم، المواطنين، وطالبتهم بألا ينخدعوا بارتفاع درجات الحرارة.

وقالت إن درجات الحرارة سجلت على القاهرة، اليوم، 20 درجة مئوية، وستكون غدا 22 درجة مئوية فوق الصفر، في حين أنّها تصل على محافظات جنوب الصعيد إلى 25 درجة مئوية، موضحة أنه بالرغم من ذلك فإن فصل الشتاء والتقلبات الجوية لا تزال مستمرة، "فلا تنخدعوا بهذا الارتفاع".

وأضافت: "يجب ألا ننخدع في درجات الحرارة هذه الأيام، لأن فصل الصيف لن يبدأ قبل شهر يونيو المقبل، مشيرة إلى أن الطقس في منتصف شهور الشتاء، وأن هناك تغيرات جوية قادمة، وستشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة مجددا، وتساقط أمطار ورياحا، وغيرها من الظواهر في هذا الفصل، قبل أن ندخل فصل الربيع".

وأشارت إلى أنَّ ارتفاع درجات الحرارة حاليًا طفيف ومؤقت، وبداية من الأربعاء المقبل، ستعود درجات الحرارة إلى الانخفاض إلى 16-17 درجة، خلال ساعات النهار، على أنْ تُصبح شديدة البرودة خلال ساعات الليل، "لهذا يجب أن نستمر في ارتداء الملابس الشتوية، وعدم التخفيف في الملابس عند الخروج من المنزل، خاصة في ساعات الليل".

وأكّدت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ هناك عددا من المحافظات في جنوب البلاد تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، بسبب كتلة هوائية قادمة من الصحراء الغربية، حيث سجلت محافظات جنوب الصعيد ما بين 25-26 درجة مئوية، في حين أنّ محافظات شمال الصعيد سجّلت ما بين 20-21 درجة مئوية، وأنّ السواحل الشمالية ستُسجّل بين 21-22 درجة مئوية.

وأشارت إلى أنّ هذا يرجع إلى أنّ الكتل الهوائية التي تتأثر بها مصر حاليًا تكون نسبة الرطوبة بها منخفضة، وهذا ما يزيد من الإحساس بوجود اختلاف في درجات الحرارة بين ساعات الليل والنهار.
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