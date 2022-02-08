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تأجيل محاكمة نتنياهو إلى حين استيضاح قضية تنصت الشرطة على الشهود

Lebanon 24
08-02-2022 | 15:50
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أرجأت محكمة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، محاكمة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو حتى يتم استيضاح قضية تنصت الشرطة على الشهود باستخدام برنامج "بيغاسوس" للتجسس.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن "المحكمة المركزية في أورشليم القدس استجابت لطلب ممثلي النيابة في محاكمة نتنياهو تأجيل تقديم أجوبتهم على سلسلة أسئلة طرحها وكلاء نتنياهو حول قضية برمجية التجسس المعروفة باسم "بيغاسوس"، لغاية يوم الأحد كما استجابت المحكمة لطلب النيابة إلغاء الجلسة التي كان من المقرر عقدها غدا".

يشار إلى أن محاميي نتنياهو قدموا سلسلة الأسئلة في أعقاب التقارير الصحفية التي نشرت مؤخرا والتي أشارت إلى أن الشرطة استخدمت برمجية "بيغاسوس" لتعقب شهود الحق العام في ملفاته ومقربين منه خلافا للقانون.
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