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عربي-دولي
وزارة الأمن الداخلي الأميركية تحذر من هجمات إرهابية مشابهة لـ"كنيس تكساس"
Lebanon 24
08-02-2022
|
16:05
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حذرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية من أن أنصار الجماعات المتطرفة الأجنبية يشجعون على تنفيذ هجمات مشابهة للهجوم الذي نفذ على الكنيس اليهودي بولاية تكساس، خلال الشهر الماضي.
وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تحذر من هجمات إرهابية مشابهة لـالشرطة البريطانية تعتقل شخصين آخرين على صلة باعتداء كنيس تكساس.
وقالت الوزارة في النشرة الدورية الخاصة بالتهديدات الإرهابية، إن "الهجوم الأخير على كنيس يهودي في مدينة كوليفيل بولاية تكساس يسلط الضوء على التهديد المستمر بالعنف على أساس دوافع عنصرية أو دينية، فضلاً عن التهديدات التي تستهدف المنظمات الدينية".
وأوضحت الوزارة أن "التهديدات الإرهابية الأساسية في الولايات المتحدة لا تزال تنبع من مرتكبي الجرائم المنفردين أو خلايا صغيرة من الأفراد الذين جرى زيادة الضغائن لديهم بشكل متزايد من خلال استهلاك محتوى معين على الإنترنت".
وحذرت من أن "المتطرفين سوف يواصلون استهداف الأماكن المزدحمة التي يُنظر إليها تقليديا على أنها أهداف سهلة، مثل المراكز التجارية والتجمعات العامة، وبعض المرافق الحكومية ودور العبادة".
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