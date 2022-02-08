عربي-دولي

رومانيا تعلن وصول أول 100 جندي أميركي إلى البلاد

Lebanon 24
08-02-2022 | 15:18
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أعلن وزير الدفاع الروماني فاسيلي دينكو، اليوم الثلاثاء، عن وصول أول 100 جندي أميركي إلى رومانيا للتحضير لنشر بقية القوات العسكرية القادمة في غضون أيام.

وقال دينكو لقناة "ديكاي" المحلية: "لقد وصل بالفعل أكثر من 100 جندي أميركي، سيحضر متخصصون لنشر بقية القوات، وهم موجودون بالفعل في رومانيا. لقد كنا مستعدين لذلك منذ فترة طويلة من حيث الخدمات اللوجستية".

وكان المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، قد أعلن في وقت سابق عن عزم واشنطن إرسال 2000 عسكري إضافي إلى أوروبا.

وكانت روسيا قد أعلنت أن إرسال القوات الأميركية إلى أوروبا "لن يساهم في وقف التصعيد"، مشيرة إلى أنها قد تتخذ إجراءات لضمان أمنها ومصالحها.

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في عدة مناسبات، معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف "الناتو" بالقرب من حدودها.

وتعتبر موسكو أن التصريحات الغربية حول "العدوان الروسي" المزعوم تأتي استعدادا لفرض عقوبات اقتصادية جديدة وتبريرا لتوسع الحلف شرقا باتجاه حدودها، ما يشكل تهديدا للأمن القومي الروسي.
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