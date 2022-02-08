عربي-دولي

جونسون يبحث مع نظيرته الليتوانية الوضع حول أوكرانيا

Lebanon 24
08-02-2022 | 15:19
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بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، مع نظيرته الليتوانية إنغريدا شيمونيتي الوضع حول أوكرانيا، حسبما أفاد مكتب رئاسة الحكومة البريطانية.

وجاء في بيان للمكتب صدر في أعقاب لقاء في لندن عقد بين رئيسي الحكومتين، أن الجانبين "اتفقا على أن أي غزو روسي لأوكرانيا سيكون خطأ كارثيا وأنه من المهم مواصلة تقديم مساعدات عملية اقتصادية ودفاعية لأوكرانيا".

وتابع البيان أن جونسون وشيمونيتي أعربا عن قلقهما المشترك إزاء "خسائر جسيمة ستواجه روسيا شعبا واقتصادا في حال إقدام الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين على تحريك قواته عبر حدود أوكرانيا".

ونفت روسيا مرارا اتهامات كييف والدول الغربية بتصرفات عدوانية ضد أوكرانيا، مؤكدة أنها لا تهدد أي دولة ولا تنوي الاعتداء على أحد، أما الادعاءات حول تحضير موسكو لـ "غزو أوكرانيا" فليست سوى ذريعة لنشر مزيد من آليات الناتو العسكرية قرب حدود روسيا.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أشارت سابقا إلى أن التصريحات الغربية عن "العدوان الروسي الوشيك" ضد أوكرانيا واستعداد الغرب لمساعدة كييف على التصدي لهذا العدوان المزعوم "مضحكة وخطرة في آن واحد".
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