عربي-دولي

بوريل: الإعلان الروسي الصيني قد يكون أساسا لتحالف معاد للديمقراطية

Lebanon 24
08-02-2022 | 15:26
A-
A+
Doc-P-916389-637799560739137358.jpg
Doc-P-916389-637799560739137358.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صرح المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن الإعلان المشترك لروسيا والصين قد يصبح أساسا لـ"تحالف قوي" بينهما، سيكون "معاديا للديمقراطية".

وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي له في الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، إن "الإعلان المشترك للصين وروسيا، الذي لم يول إليه انتباه كبير بسبب الأحداث في أوكرانيا قد يكون أساسا لتحالف قوي بين نظامين استبداديين".

وأضاف أنه "الآن خلافا عما كان عليه الحال في عهد الحرب الباردة، تجري المواجهة ليس بين الديمقراطية والشيوعية، بل بين الديمقراطية والأنظمة الاستبدادية، مثل ما هو في روسيا والصين".

وكانت روسيا والصين قد تبنتا إعلانا مشتركا خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبكين هذا الشهر.

وأكدت روسيا والصين، بين أمور أخرى، على رفضهما لتوسع الناتو واستغلال الديمقراطية وحقوق الإنسان كذريعة للضغط على الدول.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:55 | 2022-02-08
16:50 | 2022-02-08
16:45 | 2022-02-08
16:41 | 2022-02-08
16:40 | 2022-02-08
16:35 | 2022-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website