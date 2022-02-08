مقيم يهدد المارة في جدة.. والشرطة تتحرك بعد الفيديو المتداول

ألقت السلطات السعودية، القبض على أحد المقيمين، بعدما ظهر في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يهدد المارة بقطعة حديدية.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدّث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن دوريات الأمن بمحافظة جدة، قبضت على مقيم من الجنسية التشادية، ظهر في مقطع فيديو يهدد المارة بقطعة حديدية".

"شرطة جدة" تقبض على مقيم من الجنسية التشادية هدد المارة بقطعة حديدية؛ وتبين من الاستدلالات الأولية أنه بحالة غير طبيعية. pic.twitter.com/e94y1JCpCI — هاشتاق السعودية (@HashKSA) February 8, 2022

وأفاد المتحدث أنه كانت هناك بلاغات ضده لتكسيره زجاج عددٍ من المركبات.



وأضاف أنه "تبيّن من إجراءات الاستدلال الأولية أنه بحالة غير طبيعية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة".