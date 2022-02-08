عربي-دولي

مقيم يهدد المارة في جدة.. والشرطة تتحرك بعد الفيديو المتداول

Lebanon 24
08-02-2022 | 15:37
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ألقت السلطات السعودية، القبض على أحد المقيمين، بعدما ظهر في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يهدد المارة بقطعة حديدية. 

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدّث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن دوريات الأمن بمحافظة جدة، قبضت على مقيم من الجنسية التشادية، ظهر في مقطع فيديو يهدد المارة بقطعة حديدية". 
 
 
وأفاد المتحدث أنه كانت هناك بلاغات ضده لتكسيره زجاج عددٍ من المركبات. 

وأضاف أنه "تبيّن من إجراءات الاستدلال الأولية أنه بحالة غير طبيعية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة".
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