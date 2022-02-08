طالت بطاريات دفاع جوي.. غارات إسرائيلية جديدة على دمشق

شنت إسرائيل فجر الأربعاء غارات جديدة جنوب العاصمة السورية دمشق، طالت بطاريات تابعة لدفاعات النظام الجوية.وكانت وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري ذكرت في وقت سابق أن دفاعات النظام الجوية تصدت لصواريخ إسرائيلية في سماء دمشق وأسقطت عدداً منها في محيط العاصمة، دون الإدلاء بأي تفاصيل عن وقوع أضرار مادية أو إصابات.ونقل التلفزيون السوري عن مصدر عسكري قوله إن جندياً تابعاً للنظام السوري سقط جراء الهجوم الإسرائيلي وأصيب خمسة آخرون إضافة إلى وقوع خسائر مادية.

كما نقلت رويترز عن الجيش الإسرائيلي قوله إن صفارات الإنذار من الصواريخ دوت في شمال إسرائيل.وأفاد الجيش الإسرائيلي على تويتر بأن صفارات الإنذار دوت بالقرب من بلدة أم الفحم، على بعد حوالي 80 كيلومتراً شمال القدس، وفي الجزء الشمالي من الضفة الغربية المحتلة.كما أوضح الجيش الإسرائيلي أنه "تم تحديد إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل"، مضيفاً أن "الصاروخ انفجر في الجو ولم يكن هناك داع لاعتراضه".