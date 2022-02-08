أكل مع العائلة واشترى الحلوى.. والدة ريان تروي آخر اللحظات قبيل السقوط في البئر

روت والدة الطفل المغربي الراحل ريان، وسيمة خرشيش، كلمات ابنها في آخر مرة رأته فبل أن يسقط في البئر.وتُوفي الطفل المغربي ريان يوم السبت الماضي بعد جهود على مدى أيام لإخراجه. وكان الطفل البالغ خمس سنوات سقط عرضاً الثلاثاء الماضي في بئر ذات قطر ضيق، التي يصعب النزول فيها، في قرية بمنطقة باب برد قرب مدينة شفشاون، شمال البلاد.وقالت الأم الثكلى، في تصريحات صحافية، إن ريان طلب منها قبل الواقعة أن يتناول الطعام مع العائلة، حيث إنه كان يحس بالجوع رغم تناوله الطعام لوحده، وتابعت: "آخر مرة جاء لعندي وقال لي إنه لم يشبع ويريد أن يتناول الطعام معنا، وفعلاً أكل معنا".وروت خرشيش أن ريان بعد ذلك اشترى الحلوى وقسمها بين أخته وأخيه، وكانت تلك آخر مرة رأته فيها، لتكتشف غيابه لاحقاً، وتبدأ رحلة البحث عنه.