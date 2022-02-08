عربي-دولي

أكل مع العائلة واشترى الحلوى.. والدة ريان تروي آخر اللحظات قبيل السقوط في البئر

Lebanon 24
08-02-2022 | 23:30
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روت والدة الطفل المغربي الراحل ريان، وسيمة خرشيش، كلمات ابنها في آخر مرة رأته فبل أن يسقط في البئر.

وتُوفي الطفل المغربي ريان يوم السبت الماضي بعد جهود على مدى أيام لإخراجه. وكان الطفل البالغ خمس سنوات سقط عرضاً الثلاثاء الماضي في بئر ذات قطر ضيق، التي يصعب النزول فيها، في قرية بمنطقة باب برد قرب مدينة شفشاون، شمال البلاد.

وقالت الأم الثكلى، في تصريحات صحافية، إن ريان طلب منها قبل الواقعة أن يتناول الطعام مع العائلة، حيث إنه كان يحس بالجوع رغم تناوله الطعام لوحده، وتابعت: "آخر مرة جاء لعندي وقال لي إنه لم يشبع ويريد أن يتناول الطعام معنا، وفعلاً أكل معنا".


وروت خرشيش أن ريان بعد ذلك اشترى الحلوى وقسمها بين أخته وأخيه، وكانت تلك آخر مرة رأته فيها، لتكتشف غيابه لاحقاً، وتبدأ رحلة البحث عنه.
وفي وقت سابق، كشف والد الطفل المغربي عن آخر كلمات قالها نجله داخل البئر، أثناء محاولات إنقاذه، قائلاً إن ريان كان يبكي، وآخر ما قاله بصوت ضعيف: «طلعوني طلعوني». وأشار إلى أنه لا يعلم كيف وقع ابنه، وعندما عاد من الصلاة لم يجده.

وحرص والداه في تصريحين مقتضبين للإعلام على شكر جميع من وقف بجانبهما، معزيين نفسيهما «الحمد لله، هذا قدرنا». ومنذ سقوط ريان في البئر «لم يقويا على أكل أي شيء تحت هول الصدمة"، حسب ما قال قريبهما هشام أجعوك، لوكالة الصحافة الفرنسية.
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