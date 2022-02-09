عربي-دولي

مباحثات سعودية أممية لوقف "انتهاكات" الحوثيين بحق اليمنيين

Lebanon 24
09-02-2022 | 00:00
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بحثت السعودية، والأمم المتحدة، الثلاثاء، دعم الجهود الإقليمية والدولية لوقف "انتهاكات" الحوثيين بحق الشعب اليمني.

جاء ذلك خلال لقاء بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ومنسق الأمم المتحدة المقيم باليمن، ديفيد غريسلي، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

واستعرض الجانبان خلال اللقاء "جهود السعودية والأمم المتحدة بهدف الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية".

وبحثا "تعزيز التنسيق المشترك بينهما لدعم الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لوقف الانتهاكات الإنسانية لمليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني والتي تعطل جميع الحلول السياسية لإنهاء الأزمة"، دون مزيد من التفاصيل.

ومنذ سنوات تبذل الأمم المتحدة جهودا لحل الصراع اليمني، إلا أنها تعثرت وسط اتهامات متبادلة بعرقلتها.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول 2014.
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