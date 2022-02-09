16
o
بيروت
14
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
13
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
13
o
بشري
16
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
مباحثات سعودية أممية لوقف "انتهاكات" الحوثيين بحق اليمنيين
Lebanon 24
09-02-2022
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بحثت السعودية، والأمم المتحدة، الثلاثاء، دعم الجهود الإقليمية والدولية لوقف "انتهاكات" الحوثيين بحق الشعب اليمني.
جاء ذلك خلال لقاء بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ومنسق الأمم المتحدة المقيم باليمن، ديفيد غريسلي، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
واستعرض الجانبان خلال اللقاء "جهود السعودية والأمم المتحدة بهدف الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية".
وبحثا "تعزيز التنسيق المشترك بينهما لدعم الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لوقف الانتهاكات الإنسانية لمليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني والتي تعطل جميع الحلول السياسية لإنهاء الأزمة"، دون مزيد من التفاصيل.
ومنذ سنوات تبذل الأمم المتحدة جهودا لحل الصراع اليمني، إلا أنها تعثرت وسط اتهامات متبادلة بعرقلتها.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول 2014.
تابع
الأكثر قراءة
موقف لافت لنصرالله عن الحريري وتيار "المستقبل".. هذا ما قاله
Lebanon 24
موقف لافت لنصرالله عن الحريري وتيار "المستقبل".. هذا ما قاله
14:15 | 2022-02-08
08/02/2022 02:15:11
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. ولكن خبر سار لنهاية الأسبوع!
Lebanon 24
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. ولكن خبر سار لنهاية الأسبوع!
00:43 | 2022-02-09
09/02/2022 12:43:56
Lebanon 24
Lebanon 24
حاول أن يقلّد الطفل ريان... فرمى نفسه بالبئر وفارق الحياة!
Lebanon 24
حاول أن يقلّد الطفل ريان... فرمى نفسه بالبئر وفارق الحياة!
12:48 | 2022-02-08
08/02/2022 12:48:26
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة ستزيدُ من مصروف "الإشتراك" من دون أن يشعر بها اللبنانيون!
Lebanon 24
خطوة ستزيدُ من مصروف "الإشتراك" من دون أن يشعر بها اللبنانيون!
11:44 | 2022-02-08
08/02/2022 11:44:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. إليكم تسعيرة السوق الموازية صباح اليوم
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. إليكم تسعيرة السوق الموازية صباح اليوم
01:35 | 2022-02-09
09/02/2022 01:35:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:30 | 2022-02-09
معلومات جديدة تُكشف عن خاطفي الطفل فواز... ماذا في التفاصيل؟
07:00 | 2022-02-09
هل تُصبح قيود "كورونا" من الماضي؟
06:30 | 2022-02-09
الطاقة الذرية الإيرانية: قادرون على إنتاج الوقود النووي بمختلف النسب بسهولة
06:00 | 2022-02-09
لأول مرة... رصد "أوميكرون" في الحيوانات البريّة!
05:30 | 2022-02-09
"على الرغم من تضامنهما" مصالح روسيا والصين ليست متشابهة
05:00 | 2022-02-09
"أيام حاسمة" في أزمة أوكرانيا.. الغرب يتوعد وبوتين يصر على التصعيد
فيديو
مشهد انتشر كالنار في الهشيم.. امرأة مقيدة بسلسلة حديد من رقبتها بكوخ! (فيديو)
Lebanon 24
مشهد انتشر كالنار في الهشيم.. امرأة مقيدة بسلسلة حديد من رقبتها بكوخ! (فيديو)
03:00 | 2022-02-09
09/02/2022 14:48:32
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو نادر.. صباح تكشف عن "مشروع زواج" لم يحصل: لقيته أصغر مني
Lebanon 24
فيديو نادر.. صباح تكشف عن "مشروع زواج" لم يحصل: لقيته أصغر مني
23:35 | 2022-02-08
09/02/2022 14:48:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون يتجول في الساحة الحمراء في موسكو (فيديو)
Lebanon 24
ماكرون يتجول في الساحة الحمراء في موسكو (فيديو)
11:30 | 2022-02-08
09/02/2022 14:48:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact