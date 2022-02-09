روسيا تختبر غواصة نووية جديدة لسلاح بحريتها

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن غواصة نووية روسية جديدة من فئة Yasen-M ستخضع للاختبارات قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري.وقال مصدر لوكالة "تاس"الروسية "أوائل حزيران القادم من المفترض أن تتوجه غواصة كراسنويارسك النووية الروسية الجديدة إلى البحر الأبيض لتخضع لمرحلة جديدة من الاختبارات".وأضاف "خلال الاختبارات سيعاين الخبراء قدرات الغواصة على الحركة والمناورة في المياه، وسيتأكدون من مطابقة قدراتها مع الخصائص المعلنة في مشروع تطويرها، كما سيتحققون من آلية عمل المعدات وأجهزة السنونار والاتصال الموجودة على متنها".وبدأت روسيا العمل على تطوير هذه الغواصة عام 2014 في إطار المشروع الحكومي 885М، وأنزلتها إلى المياه أول مرة في تموز العام الماضي، كما يعمل "سيفماش" الروسي على تطوير 5 غواصات أخرى من هذا النوع.