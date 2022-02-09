الولايات المتحدة تؤجل تسليم مقاتلات "إف-16" لبلغاريا

أعلن وزير الدفاع البلغاري، ستيفان يانيف، اليوم الثلاثاء، أن بداية تسليم مقاتلات "إف-16" الأميركية إلى بلغاريا، ستؤجل لعدة أشهر.وقال الوزير في حديث مع الإذاعة الوطنية: "لقد تلقينا رسالة رسمية من شركة لوكهيد مارتين يشار فيها إلى تأخر التوريدات الأولى للطائرات، وتُحدد في الرسالة فترة أشهر عديدة".ووفقا لجدول التوريدات، من المفترض أن تتلقى بلغاريا أول مقاتلة بحلول منتصف ايلول 2023، وسيتم إيصال 4 طائرات أخرى قبل نهاية عام 2023، على أن يتم تسليم باقي الطائرات في الربع الأول من عام 2024.وكان عقد شراء بلغاريا طائرات مقاتلة "إف-16" بقيمة 1.26 مليار دولار، قد دخل حيز التنفيذ في يوليو 2019، وتم تسديد المبلغ فورا، حيث من المفترض أن تكون الطائرات جاهزة للاستخدام القتالي خلال 5 أعوام بعد دخول العقد حيز التنفيذ.