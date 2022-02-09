فرنسا.. السجن لـ"جهادي" من أصل أيزيدي قاتل في سوريا

أصدر القضاء الفرنسي، الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة 12 عاما بحق "جهادي" فرنسي من أصل أيزيدي بعد إدانته بالانضمام لـ "شبكة إجرامية والقتال في صفوف جبهة النصرة في سوريا في 2015".وكانت النيابة العامة طلبت إنزال عقوبة السجن لمدة 12 عاما بحق أرتيوم ألويان، علما بأن العقوبة القصوى للتهم الموجهة إليه هي السجن لمدة 30 عاما.وقال رئيس المحكمة القاضي، دافيد هيل، لدى تلاوة الحكم إن "محكمة جنايات باريس اقتنعت بمسؤولية أرتيوم ألويان في الجريمة المتهم بها".وأضاف "تجدر الإشارة إلى الطبيعة الإرهابية لمنظمة جبهة النصرة، المرتبطة بالقاعدة والتي قامت بأعمال جهادية مكثفة تتجلى من بين أمور أخرى، بارتكاب فظائع واعتداءات ولا سيما في المنطقة العراقية-السورية".وشدد القاضي على أنه "يتضح من التحقيق والمناقشات أن أرتيوم ألويان وخلافا لما زعم، غادر فرنسا وهو مصمم على التوجه إلى سوريا للالتحاق، عن علم، بجماعة إرهابية كانت أنشطتها الإجرامية معروفة على نطاق واسع".وكانت المحامية العامة طلبت إنزال "عقوبة عادلة" بالمتهم. وقالت "وظيفتي ليست ضمان أن يأخذ (المتهم) أقصى عقوبة بل الدفاع عن المصلحة العامة".وألويان، المولود في أرمينيا قبل 33 عاما حين كانت لا تزال تابعة للاتحاد السوفياتي، مثل أمام المحكمة بتهمة "المشاركة في شبكة إجرامية".واعتنق هذ الشاب الإسلام في 2012، ما أثار استياء عائلته الأيزيدية الأصل، وقد ذهب إلى تركيا ثم إلى سوريا في 2015 دون إعلام أقاربه.وأقر خلال الجلسة أنه قاتل في صفوف جبهة النصرة، نافيا أن يكون هذا التنظيم إرهابيا.