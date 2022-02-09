"أيام حاسمة" في أزمة أوكرانيا.. الغرب يتوعد وبوتين يصر على التصعيد





ويرفض زعماء أوكرانيا حتى الآن التوصل إلى حل يناسب بوتين، بحسب الصحيفة، ويرى الغرب أن مطلب الكرملين بممارسة منطقة نفوذ روسية في أوروبا الشرقية ليس حلا، مما يترك "حالة دبلوماسية طويلة وخطيرة تسير نحو تسوية صعبة" في أفضل السيناريوهات.



أيام حاسمة

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كان يتنقل من موسكو إلى كييف إلى برلين يومي الاثنين والثلاثاء، الأيام المقبلة بأنها حاسمة في محاولة الغرب لتجنب الحرب. فيما أصر المستشار الألماني أولاف شولز، في بعض أقوى تعليقاته حتى الآن، على أن روسيا ستعاني من "عواقب بعيدة المدى" إذا هاجمت أوكرانيا. يبدو أن من الواضح أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيواصل الضغط على العالم الغربي مستخدما التهديد بالقوة، بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، التي قالت إن بوتين، حتى ولو لم يأمر بغزو هذا الشتاء، فإنه "يراهن على عكس مسار التحول الديمقراطي في أوكرانيا".ويرفض زعماء أوكرانيا حتى الآن التوصل إلى حل يناسب بوتين، بحسب الصحيفة، ويرى الغرب أن مطلب الكرملين بممارسة منطقة نفوذ روسية في أوروبا الشرقية ليس حلا، مما يترك "حالة دبلوماسية طويلة وخطيرة تسير نحو تسوية صعبة" في أفضل السيناريوهات.أيام حاسمةوصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كان يتنقل من موسكو إلى كييف إلى برلين يومي الاثنين والثلاثاء، الأيام المقبلة بأنها حاسمة في محاولة الغرب لتجنب الحرب. فيما أصر المستشار الألماني أولاف شولز، في بعض أقوى تعليقاته حتى الآن، على أن روسيا ستعاني من "عواقب بعيدة المدى" إذا هاجمت أوكرانيا.





ويقول المحللون إن الحشد العسكري الروسي الحالي قرب أوكرانيا واسع النطاق إلى الدرجة التي سيضطر فيها بوتين لاتخاذ قرار إما بالغزو أو بسحب بعض القوات.



ولكن حتى لو سحب بوتين بعض قواته فسيكون لديه وسائل أخرى لإبقاء خصومه على حافة الحرب، مثل مناورات نووية أو هجمات إليكترونية أو تعزيزات مستقبلية. وقد رد السيد بوتين بتعهد بمواصلة "الحوار". وهي رسالة تعني ضمنا، بحسب الصحيفة، أنه سيتعمد استخدام أدوات نفوذه لإطالة أمد الأزمة.ويقول المحللون إن الحشد العسكري الروسي الحالي قرب أوكرانيا واسع النطاق إلى الدرجة التي سيضطر فيها بوتين لاتخاذ قرار إما بالغزو أو بسحب بعض القوات.ولكن حتى لو سحب بوتين بعض قواته فسيكون لديه وسائل أخرى لإبقاء خصومه على حافة الحرب، مثل مناورات نووية أو هجمات إليكترونية أو تعزيزات مستقبلية.





وقال، أندريه سوشينتسوف، عميد كلية العلاقات الدولية في جامعة إم جي إم أو، وهي جامعة موسكو النخبوية التي تديرها وزارة الخارجية الروسية، إن المواجهة الحالية هي "خطوة أولى فى الجهود الروسية المطولة لإجبار الغرب على الموافقة على هيكل أمني جديد لأوروبا الشرقية".



ووفقا لسوشينتسوف، فإن هدف روسيا هو الإبقاء على خطر الحرب حاضرا وبالتالي فرض



وبالنسبة للغرب، قد يعني هذا النهج الانجرار إلى نوع جديد من "الحرب إلى الأبد" - صراع يستهلك المزيد من الوقت والثروات، دون استراتيجية خروج واضحة.



وقال، رسلان بوخوف، المحلل العسكري الروسي إنه "حتى لو قدم الغرب وأوكرانيا تنازلات كافية فى الأسابيع القادمة لتجنب نزاع مسلح، فإنهما من غير المحتمل أن يرضيا روسيا على المدى الطويل، وأضاف أن تجدد التهديد بالحرب قد يأتى العام القادم".



وقال بوخوف، الذي يدير مركز تحليل الاستراتيجيات والتكنولوجيات، وهو مركز أبحاث مملوك للقطاع الخاص في موسكو، إن "الغرب لا يفهم مدى أهمية الموضوع بالنسبة لنا. مضيفا أن "أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي ستكون معادلة للحرب النووية".



اتفاقيات مينسك

مع هذا فإنه ربما يكون هناك حل، بحسب الصحيفة.



وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخطوط العريضة للتحرك الديبلوماسي بأنها "ضبابية في الوقت الراهن" للقرار الدبلوماسي.



ويتنقل ماكرون من موسكو إلى كييف إلى برلين لاستكشاف ما إذا كان من الممكن إعادة استخدام قناة تفاوضية بوساطة فرنسية وألمانية بين روسيا وأوكرانيا، أنشئت لأول مرة قبل سبع سنوات لحل الصراع الإقليمي في شرق أوكرانيا، لنزع فتيل الأزمة الأوسع نطاقا.



ويركز ماكرون، جزئيا على الأقل، على عملية التفاوض هذه، المعروفة باسم محادثات نورماندي - وهي تجمع يضم روسيا، وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا.



وتدور هذه المحادثات حول سلسلة من اتفاقيات وقف إطلاق النار المعروفة من عام 2014 و2015 باسم اتفاقات مينسك، والتي تم التوصل لها بعد أن هاجم الانفصاليون المدعومون من روسيا الأراضي في شرق أوكرانيا واستولوا عليها. ويتوقع المحللون الروس، ومنهم عاملون في مؤسسات ممولة من الحكومة أن تستمر الأزمة بأشكال مختلفة طوال هذا العام.وقال، أندريه سوشينتسوف، عميد كلية العلاقات الدولية في جامعة إم جي إم أو، وهي جامعة موسكو النخبوية التي تديرها وزارة الخارجية الروسية، إن المواجهة الحالية هي "خطوة أولى فى الجهود الروسية المطولة لإجبار الغرب على الموافقة على هيكل أمني جديد لأوروبا الشرقية".ووفقا لسوشينتسوف، فإن هدف روسيا هو الإبقاء على خطر الحرب حاضرا وبالتالي فرضوبالنسبة للغرب، قد يعني هذا النهج الانجرار إلى نوع جديد من "الحرب إلى الأبد" - صراع يستهلك المزيد من الوقت والثروات، دون استراتيجية خروج واضحة.وقال، رسلان بوخوف، المحلل العسكري الروسي إنه "حتى لو قدم الغرب وأوكرانيا تنازلات كافية فى الأسابيع القادمة لتجنب نزاع مسلح، فإنهما من غير المحتمل أن يرضيا روسيا على المدى الطويل، وأضاف أن تجدد التهديد بالحرب قد يأتى العام القادم".وقال بوخوف، الذي يدير مركز تحليل الاستراتيجيات والتكنولوجيات، وهو مركز أبحاث مملوك للقطاع الخاص في موسكو، إن "الغرب لا يفهم مدى أهمية الموضوع بالنسبة لنا. مضيفا أن "أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي ستكون معادلة للحرب النووية".اتفاقيات مينسكمع هذا فإنه ربما يكون هناك حل، بحسب الصحيفة.وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخطوط العريضة للتحرك الديبلوماسي بأنها "ضبابية في الوقت الراهن" للقرار الدبلوماسي.ويتنقل ماكرون من موسكو إلى كييف إلى برلين لاستكشاف ما إذا كان من الممكن إعادة استخدام قناة تفاوضية بوساطة فرنسية وألمانية بين روسيا وأوكرانيا، أنشئت لأول مرة قبل سبع سنوات لحل الصراع الإقليمي في شرق أوكرانيا، لنزع فتيل الأزمة الأوسع نطاقا.ويركز ماكرون، جزئيا على الأقل، على عملية التفاوض هذه، المعروفة باسم محادثات نورماندي - وهي تجمع يضم روسيا، وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا.وتدور هذه المحادثات حول سلسلة من اتفاقيات وقف إطلاق النار المعروفة من عام 2014 و2015 باسم اتفاقات مينسك، والتي تم التوصل لها بعد أن هاجم الانفصاليون المدعومون من روسيا الأراضي في شرق أوكرانيا واستولوا عليها.

وتم التوقيع على اتفاقات مينسك لوقف الصراع الذي لم ينته تماما بين البلدين، وفيما يعتقد الرئيس الأوكراني أن الاتفاقات يمكن أن تمنع الحرب المقبلة، فإن روسيا وأوكرانيا تفسران الاتفاقات بشكل مختلف تماما.



أصبحت الاتفاقات بين روسيا وأوكرانيا تعرف باسم مينسك 1 ومينسك 2 لأن التفاوض بشأنها تم في مينسك، عاصمة بيلاروسيا.



وقبل أوكرانيا وقتها بهذه الاتفاقيات في مقابل وقف إطلاق النار، وتم توقيع الاتفاق الثاني بينما كان عدة آلاف من الجنود الأوكرانيين محاصرين، وكان الهدف المباشر للحكومة الأوكرانية وقتها هو إنقاذهم.



ولم يستمر وقف إطلاق النار أبدا. وقد لقي عدد من المدنيين والجنود من كلا الجانبين حتفهم في السنوات السبع التي تلت الإعلان عن الاتفاقيات أكثر من عام الحرب الذي سبقها.



ويتيح الاتفاق الثاني صيغة لإعادة دمج المناطق الانفصالية المدعومة من روسيا لأوكرانيا بشروط من شأنها أن تمنح روسيا بعض النفوذ على السياسة الوطنية الأوكرانية.



ويصر رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي منذ أسابيع، من دون أن يستمع إليه الكثير من الناس، على أنه قد يكون هناك مسار دبلوماسي بديل للخروج من الأزمة التي خلقتها روسيا من خلال حشد القوات على حدوده.



ومنذ ديسمبر، تستكشف حكومته بهدوء ما إذا كان يمكن العثور على خطوة بعيدا عن حافة الهاوية ليس في المحادثات الشاملة حول الأمن الأوروبي، بل في النقاط الدقيقة لاتفاق وقف إطلاق النار. وهي ليست مفضلة لحكومته، بل هي حل ممكن لتجنب الحرب، بحسب الصحيفة.



وترى روسيا أن التنفيذ الكامل للاتفاقيات سيستبعد فعليا عضوية أوكرانيا فى الناتو، مما يوافق أحد المطالب الرئيسية للكرملين.



ويقول هذا التفسير الروسي إن الاتفاقات تلزم أوكرانيا بتقديم قوانين وتعديلات دستورية إلى البرلمان من شأنها أن تمنح وكلاء مدعومين من روسيا من مناطق شرق أوكرانيا التمثيل في الحكومة الفيدرالية، مما يسمح لهم باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرارات السياسة الخارجية.