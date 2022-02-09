جديد اوميكرون: احذروا هذه العلامة "غير المتوقعة" عند الاطفال!

على الرغم من ان متحور الفيروس التاجي "أوميكرون" إتسم بسمعة التسبب بعوارض أكثر اعتدالاً مقارنة بغيره من المتحورات، إلا أنه، وفي كانون الثاني، بدأت الدكتور أشلي كايلمان وأطباء آخرون بملاحظة عارض بدا وكأنه فريد لهذا المتحور.وبحسب شبكة "سي أن أن" الأميركية، "قالت كايلمان، المتخصصة في طب الطوارئ للأطفال في مستشفى سياتل للأطفال: "كنا نرى المزيد من المرضى الذين يعانون من الخناق، وكان هناك المزيد من المرضى الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد، وهو أمر لم نلاحظه خلال المراحل السابقة من الارتفاعات السابقة بإصابات الوباء". والجدير بالذكر أن أطباء آخرين في كل أنحاء البلاد لاحظوا ارتفاعاً في حالات الخناق. غالبًا ما تحدث الإصابة بالخناق بسبب فيروسات الجهاز التنفسي كالأنفلونزا. يحدث ذلك عندما تلتهب المسالك الهوائية العلوية، مما يجعل التنفس صعبًا. ولأن مجرى الهواء لدى الأطفال أصغر من البالغين، فهو أكثر شيوعًا بين هذه الفئة العمرية. يتسبب هذا الالتهاب في صندوق الصوت والقصبة الهوائية والشعب الهوائية في إصابة الطفل بسعال يشبه بصوته صوت الفقمة. عندما يحاول الطفل التنفس، يمكنه أيضًا إصدار صافرة عالية النبرة تُعرف باسم الصرير".وتابعت الشبكة، "كايلمان هي مؤلفة دراسة لم تنشر بعد وقد وجدت أن ما مجموعه 401 من الأطفال الذين شوهدوا في غرفة الطوارئ قد تم تشخيصهم بالخناق أثناء موجة متحور "دلتا" و107 أثناء موجة متحور "أوميكرون". كان المرضى، في خلال موجة "أوميكرون"، أكثر عرضة لأن تأتي نتيجة تفاعل البوليمراز المتسلسل (PCR) بكوفيد-19 إيجابية: في خلال موجة "دلتا"، جاءت نتيجة 2.8% من المرضى الذين يعانون من الخناق إيجابية، مقابل 48.2% في خلال موجة "أوميكرون".قال المؤلف المشارك في الدراسة الدكتور إندي تريهان، وهو طبيب في الأمراض المعدية وعلم الفيروسات وطب الطوارئ في سياتل للأطفال، " لقد أثبت متحور "أوميكرون" أنه مرض في الجهاز التنفسي العلوي ومرض في مجرى الهواء العلوي بدلاً من الشعب الهوائية السفلية في الرئتين، وبالتالي، فإن الناس يعتبرونه نوعًا ما مجرد فيروس برد وليس بمشكلة كبيرة. لكني أعتقد أن ما نشهده هو النوع من التهابات الجهاز التنفسي العلوي، والالتهابات الفيروسية، والخانوق وهو من بين الأشد خطورة ويضع الأطفال في وحدة العناية المركزة بانتظام". وأضاف تريهان: "كما تعلم، كما سيخبرك أي والد، من أكثر الأشياء رعبا أن ترى طفلك غير قادر على التنفس. لذا فإن هذه الإشارة المبكرة لارتفاع معدلات الخناق مع "أوميكرون" مثيرة للقلق للغاية. نحن نحاول إيصال هذا الوضع إلى زملائنا". كما وقد اطلع من أطباء آخرين من كل أنحاء العالم أنهم شهدوا على منحى مماثل".وأضافت الشبكة، "وجدت دراسة أولية أخرى أن 2.4٪ من الأطفال الذين يبلغون من العمر 13 عامًا أو أقل والذين تم نقلهم إلى المستشفى في منطقة واحدة من جنوب إفريقيا بسبب إصابتهم بمتحور "أوميكرون" لديهم أيضًا عوارض الخناق. كان هناك أيضًا المزيد من الفرص لتطور الخناق مع هذه الطفرة، لأن الكثير من الأطفال أصيبوا بكوفيد-19. تم الإبلاغ عن ما يقرب من 4.2 مليون حالة كوفيد-19 لدى أطفال الولايات المتحدة منذ بداية كانون الثاني، وفقًا للأكاديمية الأميركية لطب الأطفال. قالت الدكتورة كلوديا هوين، أخصائية الأمراض المعدية للأطفال في مستشفى UH Rainbow للأطفال في كليفلاند، والتي لم تعمل على هذه الدراسات، إن موسم الخناق في منطقتها عادة ما يكون في الخريف. لذلك عندما بدأ المزيد من الأطفال تظهر عليهم عوارض الخناق في كانون الأول، أثناء موجة "أوميكرون"، اشتبهت في أن شيئًا ما كان مختلفًا لدى ظهور هذا البديل. قال هوين: "نحن نعلم أن أنسجة الأنف أكثر تقبلاً لأوميكرون، والرئة ليست كذلك. لم نشهد عوارض الخناق مع طفرات أخرى. هذا كان مختلفًا"."وبحسب الشبكة، "قالت هوين والأطباء في مستشفى سياتل للأطفال إنه لحسن الحظ، لا يحتاج معظم الأطفال المصابين بالخناق إلى دخول المستشفى. إذا أتوا للعلاج، فإن الأطباء يعطونهم عادةً كورتيكوستيرويد ما يمكن أن يقلل الالتهاب في الجهاز التنفسي". يقول الأطباء إن أفضل من الكورتيكوستيرويد، هو إذا لم يصاب الأطفال بكوفيد-19 في المقام الأول. قالت هوين إنه نظرًا لأن الأطفال الصغار الذين غالبًا ما يصابون بالخناق لا يزالون غير قادرين على الحصول على التطعيم، فمن الأفضل التأكد من أن كل من حولهم قد تم تطعيمهم بالكامل، إذا كان ذلك ممكنًا".