"على الرغم من تضامنهما" مصالح روسيا والصين ليست متشابهة

قد تكون روسيا والصين أقرب الان مما كانتا عليه قبل عقود، لكن البلدين ليس لديهما مصالح متطابقة، وفقًا لمدير معهد كيسنجر التابع لمركز ويلسون حول الصين والولايات المتحدة، روبرت دالي.وبحسب شبكة "سي أن بي سي" الأميركية، "قال دالي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ يتبادلان المصالح إلى جانب "الأساليب الدبلوماسية المختلفة للغاية وبعض الأهداف المختلفة". جاءت تصريحاته بعد أيام من إعلان الزعيمين عن شراكة "بلا حدود" في بكين في يوم حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية. قد يكون هذا الإعلان المشترك علامة فارقة في العلاقة بين روسيا والصين، بحسب ما قال دالي لبرنامج "ستريت ساين أسيا" على قناة "سي أن بي سي" يوم الاثنين".وتابعت الشبكة، "وقال: "بدا هذا وكأنه قريب من إعلان شبه تحالف"، مضيفًا أن البلدين "يقفان جنبًا إلى جنب" لمواجهة الولايات المتحدة، لكن "الصين لديها سياسة عدم تحالف طويلة الأمد - لذا فهم لا يريدون استخدام كلمة حليف". وتابع قائلاً: "إنهما الآن قريبان من بعضهما البعض أكثر من أي وقت مضى، ربما أكثر مما كان عليه الحال خلال السبعين عامًا الماضية". ومع ذلك، فإن التوافق بينهما لم يكتمل: تبيع روسيا الأسلحة لفيتنام والهند، وكلاهما كان لهما نزاعات إقليمية مع الصين في السنوات الأخيرة. لم تدعم روسيا كل تحركات الصين في بحر الصين الجنوبي، وهو جسم مائي مهم تجاريًا لفيتنام واليابان وغيرهما ولكن الصين تدعي أن معظم الأراضي هي ملك لها. من جانبها، قطعت الصين خطاً رفيعًا بشأن غزو روسيا واحتلالها لشبه جزيرة القرم في عام 2014، حيث امتنعت عن التصويت على قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالوضع الدولي لشبه جزيرة القرم".أوكرانياوبحسب الشبكة، "تعهدت بكين بالوقوف إلى جانب موسكو في مطالبتها بعدم السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، لكن دالي قال إنه ليس من مصلحة احد الانجرار إلى توترات عسكرية على الحدود الأوكرانية، مضيفاً أن الصين تتمتع بعلاقات جيدة مع أوكرانيا وتفضل ألا تغزو روسيا جارتها. وتم نشر حوالي 100000 جندي روسي على طول حدود البلاد مع أوكرانيا، وهي ديمقراطية متطورة كانت ذات يوم جزءا من الاتحاد السوفيتي إلى جانب روسيا. أثار التعزيز العسكري مخاوف من غزو روسي والذي قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان إنه يمكن أن يحدث "في أي يوم الآن". قالت بوني لين، مديرة مشروع الطاقة الصينية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إنه إذا دعمت الصين روسيا، فسيكون لديها ثمن تدفعه في شكل رد فعل عنيف من الولايات المتحدة وحلفائها. وأضافت في حديث إلى شبكة "سي أن بي سي": "ترغب الصين، إلى أقصى حد ممكن، في عدم تحمل هذه التكاليف. لذا تفضل الصين أن تستمر الأزمة كما هي، أو أن تتراجع قليلاً ". مع ذلك، توقعت أن علاقة الصين بروسيا لن تنكسر إذا هاجم بوتين أوكرانيا. أصدرت وزارة الخارجية الصينية بيانا بعد اجتماع الزعيمين، قالت فيه إن "البلدين لم ولن يترددا أبدا في هذا الخيار" للعمل كشريكين".الدعم السياسي والاقتصاديوأضافت الشبكة، "قالت لين إن الشراكة "بلا حدود" بين روسيا والصين تفتح إمكانية تحالف عسكري رسمي، لكن لا يحتاج أي من الجانبين إلى دعم على تلك الجبهة. وأضافت أن كل من موسكو وبكين لديهما "قوة عسكرية لا تصدق"، وما يحتاجانه من بعضهما البعض هو الدعم السياسي والاقتصادي. وتابعت قائلة إن الصين ستبحث عن سبل لدعم روسيا إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على موسكو، قائلة إن ذلك قد يشمل التعاون بين البنوك أو شراء المزيد من السلع الروسية - لكن التفاصيل غير واضحة في الوقت الحالي. وقالت: "لا تريد الصين التفكير حقًا أو تريد التحدث بشأن هذا الأمر حتى تتخذ روسيا الخطوة وحتى نرى الولايات المتحدة والغرب يفرضان تلك العقوبات". يمكن للأوروبيين أن يفرضوا تكاليف اقتصادية على روسيا أيضًا".وأضافت الشبكة، "في رسالة بريد إلكتروني تم توزيعها يوم الاثنين، أشار رئيس مجموعة أوراسيا إيان بريمر إلى أن الصين ليس لديها البنية التحتية لخطوط الأنابيب التي ستكون مطلوبة إذا تم إيقاف شحنات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا وكان على روسيا أن تبيعها إلى الصين بدلاً من ذلك. قالت لين إن روسيا بحاجة إلى مساعدة الصين "أكثر قليلاً" مما تحتاج بكين إلى دعم موسكو. لكنها قالت إن الصين تريد أن تقف روسيا إلى جانبها إذا قررت تصعيد العدوان على تايوان، وهي جزيرة تتمتع بحكم ذاتي ديمقراطيًا تدعي الصين أنها جزء من أراضيها. وأضافت لين: "لا تتمتع بكين في الواقع بالعديد من الصداقات القوية والحلفاء والشركاء بنفس الطريقة التي تتمتع بها الولايات المتحدة"، مشيرةً إلى كوريا الشمالية وباكستان كشريكين آخرين للصين. وختمت: "أقوى شريك حقيقي للصين هو روسيا"."