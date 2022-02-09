13
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
9
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
10
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
معلومات جديدة تُكشف عن خاطفي الطفل فواز... ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
09-02-2022
|
07:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
لا تزال تداعيات قضية اختطاف الطفل السوري، فواز القطيفان، مستمرة، وسط تحذيرات كثيرة حول خطورة الموقف.
فقد انتهت المدة التي حددتها العصابة لعائلة الطفل، اليوم الأربعاء، من دون حسّ أو خبر منها طيلة الساعات الماضية، مع إعلان الأسرة أنها جمعت المبلغ المطلوب كاملاً.
ووسط هذه التطورات، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، أن التواصل مع العصابة بات مقطوعاً بشكل كامل، مما يرجح تخوف الخاطفين من أن تكون الاتصالات مراقبة في حال التواصل مع ذوي الطفل، خصوصاً بعد تدخل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام بالقضية، والتي تحولت إلى قضية رأي عام.
الواقعة مقصودة
فيما كشفت مصادر تفاصيل جديدة عن القضية، رافضة الكشف عن اسمها، موضحة أن واقعة الاختطاف هذه كانت مقصودة.
وأكدت المعلومات أن الصغير كان معروفاً للخاطفين، الذين كانوا قصدوه بسبب خلافات وتارات عائلية.
كما أوضحت أن والد الطفل كان الهدف، بقصد ضياع ممتلكاته عبر بيع أراضٍ يملكها في المنطقة حتى يجمع ثمن الفدية، وهو ما يفسّر عملياً رواية الاختطاف الأولى التي أشارت إلى وجود امرأة مع ملثمين دلّت الخاطفين على الصغير.
كذلك لفتت إلى أن الخاطفين تنبّهوا لوجود تحرك أمني من قبل سلطات النظام السوري، خصوصاً بعد أنباء عن تطويق قوات عسكرية مدعومة من الفيلق الروسي المنطقة، فقطعوا التواصل مع العائلة.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة
موقف لافت لنصرالله عن الحريري وتيار "المستقبل".. هذا ما قاله
Lebanon 24
موقف لافت لنصرالله عن الحريري وتيار "المستقبل".. هذا ما قاله
14:15 | 2022-02-08
08/02/2022 02:15:11
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. ولكن خبر سار لنهاية الأسبوع!
Lebanon 24
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. ولكن خبر سار لنهاية الأسبوع!
00:43 | 2022-02-09
09/02/2022 12:43:56
Lebanon 24
Lebanon 24
حاول أن يقلّد الطفل ريان... فرمى نفسه بالبئر وفارق الحياة!
Lebanon 24
حاول أن يقلّد الطفل ريان... فرمى نفسه بالبئر وفارق الحياة!
12:48 | 2022-02-08
08/02/2022 12:48:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. إليكم تسعيرة السوق الموازية صباح اليوم
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. إليكم تسعيرة السوق الموازية صباح اليوم
01:35 | 2022-02-09
09/02/2022 01:35:55
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنة جورجينا رزق ووليد توفيق الشقراء تأسر القلوب بجمالها.. نسخة عن والدتها؟ (صور)
Lebanon 24
إبنة جورجينا رزق ووليد توفيق الشقراء تأسر القلوب بجمالها.. نسخة عن والدتها؟ (صور)
03:38 | 2022-02-09
09/02/2022 03:38:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:30 | 2022-02-09
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مسؤولين صوماليين
11:00 | 2022-02-09
هل تيأس إثيوبيا من تشغيل توربينات سد النهضة للعام الثامن؟
10:30 | 2022-02-09
الكاظمي: الفوضى لا ترحم أحدا والجميع سيدفع الثمن
10:00 | 2022-02-09
التغيّر المناخي يصل الى قمة "إيفرست"... الجليد المتراكم سيذوب في أقل من 25 سنة
09:30 | 2022-02-09
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن صاروخ جديد يصل مداه إلى 1450 كيلومترا
09:00 | 2022-02-09
فيديو مؤثر... الطفلة سيرينا تُبصر لأول مرة في حياتها بعد 6 سنوات من مرض حرمها النظر!
فيديو
سيارة جديدة من "مازدا"... تعرفوا إلى ميزات "CX-60"! (فيديو)
Lebanon 24
سيارة جديدة من "مازدا"... تعرفوا إلى ميزات "CX-60"! (فيديو)
11:00 | 2022-02-09
09/02/2022 18:49:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد انتشر كالنار في الهشيم.. امرأة مقيدة بسلسلة حديد من رقبتها بكوخ! (فيديو)
Lebanon 24
مشهد انتشر كالنار في الهشيم.. امرأة مقيدة بسلسلة حديد من رقبتها بكوخ! (فيديو)
03:00 | 2022-02-09
09/02/2022 18:49:42
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو نادر.. صباح تكشف عن "مشروع زواج" لم يحصل: لقيته أصغر مني
Lebanon 24
فيديو نادر.. صباح تكشف عن "مشروع زواج" لم يحصل: لقيته أصغر مني
23:35 | 2022-02-08
09/02/2022 18:49:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact