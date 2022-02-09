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الحرس الثوري الإيراني يكشف عن صاروخ جديد يصل مداه إلى 1450 كيلومترا

Lebanon 24
09-02-2022 | 09:30
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كشف رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري، وقائد القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاج زاده، عن صاروخ جديد يبلغ مداه 1450 كيلو مترا.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، أن باقري وحاجي زاده، "كشفا خلال زيارتهما لإحدى قواعد صواريخ أرض - أرض التابعة للحرس الثوري، عن الصاروخ بعيد المدى "خيبر بريكر"، كأحدث صواريخ استراتيجية يستطيع إصابة الأهداف في نطاق 1450 كيلومترا".
وأضافت أن الصاروخ بعيد المدى ودقيق يعمل على الوقود الصلب وفي مرحلة الهبوط لديه القدرة على المناورة لاختراق الدرع الصاروخي وتصميمه الأمثل أقل من وزنه مقارنة بالنماذج المماثلة بمقدار الثلث واخترال وقت إعداده وإطلاقه إلى السدس".
المصدر: سبوتنيك
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