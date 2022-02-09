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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مسؤولين صوماليين

Lebanon 24
09-02-2022 | 11:30
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أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، فرض عقوبات على مسؤولين صوماليين حاليين وسابقين، يعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في تقويض العملية الانتخابية في البلاد.

وأعلن وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، في بيان، عن تقييد إصدار التأشيرات للمسؤولين الصوماليين الحاليين أو السابقين أو الأفراد الآخرين الذين يعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في تقويض العملية الانتخابية في الصومال، بما في ذلك التورط باستخدام العنف ضد المتظاهرين، والاعتقالات الجائرة أو ترهيب الصحفيين وأعضاء المعارضة، والتلاعب بالعملية الانتخابية.

وأضاف، إن أفراد الأسرة المباشرين لهؤلاء الأشخاص، سيخضعون أيضا لهذه القيود.

وأكد بلينكن، دعم الشعب الصومالي بقوة، وقال: "نحن ملتزمون بالعمل معا لتعزيز الديمقراطية والازدهار المتبادل لكلا بلدينا".
المصدر: روسيا اليوم
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