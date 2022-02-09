عربي-دولي

كيف علّقت روسيا على الغارات الإسرائيليّة على سوريا؟

Lebanon 24
09-02-2022 | 12:30
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حذرت روسيا من أن الغارات الإسرائيلية المتواصلة من حين إلى آخر على سوريا "غير قانونية إطلاقا من ناحية القانون الدولي" وتؤثر سلبا على الوضع في المنطقة عموما.
 
وقال السفير الروسي لدى سوريا، ألكسندر يفيموف، في حديث إلى وكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الأربعاء: "تدين روسيا بشدة الغارات الإسرائيلية على سوريا، وتدعو إلى وضع حد لها. نحن نبلغ القدس الغربية بهذا الموقف باستمرار وعلى مختلف المستويات".

وحذر السفير من أن هذه الهجمات "تخلف ضحايا بشرية، وتلحق أضرارا مادية ملموسة، وتنتهك سيادة سوريا، وتشكل خطرا على الطيران المدني الدولي، وتزيد بشكل عام التوتر للوضع العسكري-السياسي المتصاعد أصلا".
المصدر: روسيا اليوم
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