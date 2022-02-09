عربي-دولي

مصادر في إدارة بايدن تتحدث عن الموعد الأخير لإنقاذ اتفاق إيران النووي... هذا ما كشفته

Lebanon 24
09-02-2022 | 13:00
A-
A+
Doc-P-916623-637800141651989130.jpg
Doc-P-916623-637800141651989130.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر بالإدارة الأميركية أن إدار الرئيس جو بايدن تعتقد أن أمامها حتى نهاية شباط لإنقاذ اتفاق إيران النووي، "أو سيتعين على واشنطن تغيير مسارها".

وأوضح ثلاثة مسؤولين في الإدارة أن الولايات المتحدة سيتعين عليها "شن جهود عدوانية لمنع طهران من الحصول على سلاح نووي"، في حال عدم إنقاذ الاتفاق نهاية الشهر الجاري.

وقال مسؤول كبير في الإدارة "هذه الجلسة حاسمة"، في إشارة إلى المحادثات رفيعة المستوى التي استؤنفت في فيينا، مضيفا "نحن بصدق في المرحلة النهائية فعلا."

وأشار مسؤول ثان في الإدارة الأميركية إلى أنه "لا شيء مع إيران يمر عبر خط مستقيم على الإطلاق، لكننا نصل إلى لحظة حاسمة".

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:56 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2022-02-09
14:30 | 2022-02-09
14:00 | 2022-02-09
13:30 | 2022-02-09
12:30 | 2022-02-09
12:00 | 2022-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website