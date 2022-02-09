مصادر في إدارة بايدن تتحدث عن الموعد الأخير لإنقاذ اتفاق إيران النووي... هذا ما كشفته

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر بالإدارة الأميركية أن إدار الرئيس جو بايدن تعتقد أن أمامها حتى نهاية شباط لإنقاذ اتفاق إيران النووي، "أو سيتعين على واشنطن تغيير مسارها".وأوضح ثلاثة مسؤولين في الإدارة أن الولايات المتحدة سيتعين عليها "شن جهود عدوانية لمنع طهران من الحصول على سلاح نووي"، في حال عدم إنقاذ الاتفاق نهاية الشهر الجاري.وقال مسؤول كبير في الإدارة "هذه الجلسة حاسمة"، في إشارة إلى المحادثات رفيعة المستوى التي استؤنفت في فيينا، مضيفا "نحن بصدق في المرحلة النهائية فعلا."وأشار مسؤول ثان في الإدارة الأميركية إلى أنه "لا شيء مع إيران يمر عبر خط مستقيم على الإطلاق، لكننا نصل إلى لحظة حاسمة".