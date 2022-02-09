حاكم دبي حديث الجمهور... ظهر على دراجة هوائية! (صور)

ضمن متابعاتي الميدانية اليوم تفقدت مسار الدراجات الجديد الملاصق لشاطيء جميرا.. مسار جميل نضيفه ل520 كم من مسارات الدراجات الهوائية في دبي والتي تمر على أجمل معالم المدينة .. سأبقى في الميدان حتى تصبح دبي المدينة الأفضل للعيش في العالم بإذن الله.. pic.twitter.com/wt9WuHCiTm
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 9, 2022
ضمن متابعاتي الميدانية اليوم تفقدت مسار الدراجات الجديد الملاصق لشاطيء جميرا.. مسار جميل نضيفه ل520 كم من مسارات الدراجات الهوائية في دبي والتي تمر على أجمل معالم المدينة .. سأبقى في الميدان حتى تصبح دبي المدينة الأفضل للعيش في العالم بإذن الله.. pic.twitter.com/wt9WuHCiTm