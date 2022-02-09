شولتس يعلن عن تقدم في خفض التصعيد حول أوكرانيا

أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، عن "تقدم" تم تحقيقه في إطار جهود خفض التصعيد للأزمة الأوكرانية بعد الاتصالات الدبلوماسية المكثفة المنفذة في الأيام الأخيرة.

وقال شولتس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريدريكسنن اليوم الأربعاء: "تتمثل مهمتنا في ضمان الأمن في أوروبا، وأعتقد أن ذلك سيتم تحقيقه".وأشار إلى أنه بالمقارنة مع ما كان الوضع عليه قبل بضعة أسابيع، "حصلت أمور كثيرة"، في إشارة إلى المحادثات التي جرت أخيرا بين الغرب وروسيا على مستويات عدة.وقال شولتس إن "ذلك يمثل تقدما"، بينما يتوقع أن يتوجه المستشار الألماني الأسبوع المقبل إلى كييف وموسكو لعقد اجتماعات منفصلة مع رئيسي أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، وروسيا، فلاديمير بوتين.وأعرب عن أمله في أن تؤدي هذه الجهود "المكثفة والاستراتيجية المزدوجة القائمة على وحدة الصف الواضحة مع الإعلان عن عقوبات قاسية في حال وقوع عمل عدائي عسكري، مصحوبة في الوقت ذاته مع صيغ لإجراء مباحثات"، إلى خفض التصعيد.وشدد المستشار الألماني الذي اتهم باتخاذ موقف سلبي حيال الأزمة، على أنه متفق مع حلفاء بلاده الغربيين، وبينهم الولايات المتحدة، على العقوبات المحتملة التي يمكن أن يتم فرضها.وأوضح: "في حال تغير الوضع سنكون على استعداد في أي لحظة لاتخاذ قرار مشترك من قبل ألمانيا والولايات المتحدة وأوروبا، ودول الناتو. أعتقد أن ذلك سيكون فعالا للغاية، إنها رسالة تم فهمها في روسيا".وجدد شولتس تهديده لروسيا بمواجهة "تبعات خطيرة" في حال شنها أي عملية لـ"غزو أوكرانيا".