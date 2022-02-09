عربي-دولي

روسيا تحث "طالبان" على عدم تخفيف اهتمامها بالتهديد الإرهابي

Lebanon 24
09-02-2022 | 15:30
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن موسكو تدعو حركة "طالبان" الحاكمة في أفغانستان إلى تكثيف جهودها لمكافحة الإرهاب هناك.
وقالت زاخاروفا خلال إفادة صحفية: "ندعو السلطات الأفغانية إلى عدم تخفيف اهتمامها بقضية التهديد الإرهابي، وتكثيف جهود مكافحة الإرهاب".
وذكرت المتحدثة أن موسكو تشارك المجتمع الدولي قلقه من مخاطر زيادة نشاط التنظيمات الإرهابية في أفغانستان وانتشار نفوذها خارج البلاد. مع ذلك فقد أشارت إلى أن السلطات الجديدة تُظهر تركيزها على مواجهة تنظيم "داعش" وجماعات إرهابية أخرى.
وكانت "طالبان" أعلنت، في 7 أيلول 2021، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان، وذلك بعد انتزاع السلطة من الحكومة السابقة برئاسة أشرف غني الذي غادر البلاد قبل دخول مقاتلي الحركة إلى العاصمة كابل.
ولم تعترف دول العالم بحكومة "طالبان"، حتى الآن، مشترطة للاعتراف بها أن تفي الحركة بشروط عدة، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
المصدر: روسيا اليوم
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