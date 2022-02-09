ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "باتسيراي" في مدغشقر إلى 96 قتيلا

أعلنت سلطات مدغشقر، اليوم الأربعاء، أن حصيلة ضحايا الإعصار "باتسيراي"، الذي انحسر الاثنين الماضي عن البلاد، ارتفعت إلى 96 قتيلا.وقال رئيس الخدمة المركزية بوزارة الأمن الداخلي في مدغشقر، جين برونيل: "حتى اللحظة، لقي 96 شخصا مصرعهم جراء الإعصار".وفي وقت سابق من الأربعاء أفاد المكتب الوطني لإدارة الأخطار والكوارث، الذي يحصي الخسائر في المناطق الأكثر تضررا وخصوصا على الساحل الشرقي للجزيرة في المحيط الهندي، بأن الحصيلة ارتفعت من 30 قتيلا مساء الثلاثاء إلى 80، بينهم 60 في إقليم إيكونغو في المنطقة المذكورة.وبلغ إعصار "باتسيراي" الاستوائي ليل السبت إلى الأحد الساحل الشرقي لجزيرة مدغشقر الواقعة في المحيط الهندي، وصاحبته أمطار غزيرة ورياح بلغت سرعتها 165 كم في الساعة، وذلك بعد أن اجتاح جزيرة "ريونيون" الفرنسية.وضرب الإعصار أولا منطقة ساحلية زراعية من مدغشقر تمتد على طول 150 كلم، وذات كثافة سكانية منخفضة، قبل أن يتجه غربا إلى داخل البلاد، مسببا فيضانات في الأنهر دمرت حقول الأرز، بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".