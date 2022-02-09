13
o
بيروت
11
o
طرابلس
7
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
5
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
9
o
بشري
12
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
دمشق تحذر "حكام الكيان الإسرائيلي" وتدين "الاعتداءات الجبانة"
Lebanon 24
09-02-2022
|
15:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذرت دمشق "حكام الكيان الإسرائيلي" من استمرار الانتهاكات، وقالت إن تلك "الاعتداءات الجبانة" ستنعكس وبالا على من يقوم بها ويشجعها.
ودانت الخارجية السورية بشدة "العدوان الإسرائيلي المزدوج الجبان" الذي استهدف محيط العاصمة دمشق فجر اليوم، من اتجاه العاصمة اللبنانية بيروت ومن اتجاه الجولان السوري المحتل، وأسفر عن مقتل جندي وإصابة 5 آخرين، إضافة إلى الخسائر المادية.
وأضافت الخارجية في بيان أن "الحكومة السورية تحذر حكام الكيان الإسرائيلي من استمرار الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية الإجرامية المتكررة والسافرة والرعناء ومخاطر ذلك على الاستقرار في المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين".
ونقلت وكالة "سانا" عن الخارجية أن تلك "الاعتداءات الجبانة ستنعكس وبالا على من يقوم بها ويشجعها، وإن من حق سوريا استخدام الوسائل المشروعة كافة للرد عليها وتحميل كل من يقف خلفها المسؤولية التامة عن تداعياتها الخطيرة".
وقالت الخارجية إن ذلك العدوان "يشكل انتهاكا مضاعفا لمبادئ القانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بلبنان وسوريا ولا سيما قرار مجلس الأمن حول فض الاشتباك رقم 350 لعام 1974".
وأضافت أن العدوان "يأتي وسط صمت دولي ومظلة حماية توفرها الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذي يشجع كيان الاحتلال الإسرائيلي على الإمعان في عدوانه المتكرر على سوريا وفي تقويض وتآكل مصداقية المجتمع الدولي وما تسمى الشرعية الدولية ما سيقود حتما إلى تأزم الأوضاع بشكل خطير".
تابع
الأكثر قراءة
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. ولكن خبر سار لنهاية الأسبوع!
Lebanon 24
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. ولكن خبر سار لنهاية الأسبوع!
00:43 | 2022-02-09
09/02/2022 12:43:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنة جورجينا رزق ووليد توفيق الشقراء تأسر القلوب بجمالها.. نسخة عن والدتها؟ (صور)
Lebanon 24
إبنة جورجينا رزق ووليد توفيق الشقراء تأسر القلوب بجمالها.. نسخة عن والدتها؟ (صور)
03:38 | 2022-02-09
09/02/2022 03:38:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بلحظات خاطفة الطقس سينقلب.. موجة قطبية تدخل لبنان والأب خنيصر يحذر من هذا الأمر
Lebanon 24
بلحظات خاطفة الطقس سينقلب.. موجة قطبية تدخل لبنان والأب خنيصر يحذر من هذا الأمر
03:56 | 2022-02-09
09/02/2022 03:56:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. إليكم تسعيرة السوق الموازية صباح اليوم
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. إليكم تسعيرة السوق الموازية صباح اليوم
01:35 | 2022-02-09
09/02/2022 01:35:55
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد اوميكرون: احذروا هذه العلامة "غير المتوقعة" عند الاطفال!
Lebanon 24
جديد اوميكرون: احذروا هذه العلامة "غير المتوقعة" عند الاطفال!
03:30 | 2022-02-09
09/02/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:55 | 2022-02-09
باشينيان: أكثر من 3 آلاف شخص قتلوا في قره باغ خريف 2020
16:50 | 2022-02-09
الشرطة الأميركية تؤكد خلو 6 مدارس في واشنطن من مواد متفجرة
16:40 | 2022-02-09
ألمانيا.. سائق مخمور يتسبب بتصادم 31 سيارة واحتراق منزل (فيديو)
16:35 | 2022-02-09
السفير الروسي لدى واشنطن: أميركا قد تطلب مني المغادرة بحلول نيسان
16:25 | 2022-02-09
بايدن: الولايات المتحدة حققت نموا اقتصاديا تاريخيا
16:22 | 2022-02-09
البيت الأبيض: بايدن تحدث مع ماكرون بعد زيارتيه إلى موسكو وكييف
فيديو
سيارة جديدة من "مازدا"... تعرفوا إلى ميزات "CX-60"! (فيديو)
Lebanon 24
سيارة جديدة من "مازدا"... تعرفوا إلى ميزات "CX-60"! (فيديو)
11:00 | 2022-02-09
10/02/2022 06:05:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد انتشر كالنار في الهشيم.. امرأة مقيدة بسلسلة حديد من رقبتها بكوخ! (فيديو)
Lebanon 24
مشهد انتشر كالنار في الهشيم.. امرأة مقيدة بسلسلة حديد من رقبتها بكوخ! (فيديو)
03:00 | 2022-02-09
10/02/2022 06:05:55
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو نادر.. صباح تكشف عن "مشروع زواج" لم يحصل: لقيته أصغر مني
Lebanon 24
فيديو نادر.. صباح تكشف عن "مشروع زواج" لم يحصل: لقيته أصغر مني
23:35 | 2022-02-08
10/02/2022 06:05:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact