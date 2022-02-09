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اغتيال أحد أتباع التيار الصدري جنوبي العراق

Lebanon 24
09-02-2022 | 15:35
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أفادت "روسيا اليوم"، اليوم الأربعاء، باغتيال أحد أتباع التيار الصدري في محافظة ميسان جنوبي البلاد.

وذكرت، أن مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار على عجلة يستقلها كرار أبو رغيف وهو أحد أتباع التيار الصدري.

وأضافت، أن عملية الاغتيال نفذت في حي المعلمين في محافظة ميسان.

وأشارت إلى إصابة زوجة أبو رغيف بجروح خلال الهجوم الذي استهدف زوجها.

يذكر أن هذه العمليات جاءت بعد ساعات على زيارة قام بها رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى محافظة ميسان.

وقال خلال اجتماعه بقيادات أمنية في محافظة ميسان التي شهدت توترا أمنيا في الأيام الأخيرة: " نحن اليوم هنا في محافظة ميسان لنقول للمجرمين: ستنالون العقاب القاسي، ولا يعتقد أحد أن بإمكانه أن يعلو فوق القانون، أو يسعى إلى إشاعة الفوضى دون محاسبة"
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