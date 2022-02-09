التحالف العربي يعلن تنفيذ "عملية نوعية" تستهدف مصادر للتهديد ومخازن أسلحة بصنعاء

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ عملية نوعية "للتعامل مع مصادر التهديد ومخازن الأسلحة النوعية" بالعاصمة اليمنية صنعاء.



وكان التحالف أعلن في وقت سابق من اليوم تدمير 22 آلية عسكرية وتسجيل خسائر بشرية بصفوف جماعة "أنصار الله" الحوثية في مدينتي مأرب وحجة باليمن.