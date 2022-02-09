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البحرين تشتري رادارات وأنظمة إسرائيلية مضادة للمسيرات

Lebanon 24
09-02-2022 | 15:45
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كشفت شركة BATS وهي شركة تابعة للصناعات الجوية الإسرائيلية في بلجيكا عن صفقة لبيع رادارات وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار مع البحرين.

وذكر البيان الصادر عن الشركة أن "قوات الدفاع البحرينية اختارت BATS لتزويدها بأنظمة رصد ساحلية متكاملة، للدفاع عن سواحل قاعدة عسكرية في البلاد. ويتضمن الحل تركيبات متعددة لرادارات والبصريات الكهربائية المدمجة في مركز القيادة والتحكم". 

وأوضح أن "تكنولوجيا الرادار المحدق GR12 لشركة BATS ستكون جوهر الحل، حيث سيوفر النظام مجالا متوسطا وبعيدا بالإضافة الى تحديد الهوية والتتبع بالقرب من الشاطئ، وتوصلهم الى صور حالة للوضع تكتيكية شاملة يتم عرضها للمشغلين". 

وأفاد البيان بأن "العقد تم توقيعه في النصف الثاني من عام 2021، ومن المتوقع أن يكون التسليم في عام 2022"، مضيفا: "شركة BATS فخورة بدعم تحسين القوات الدفاعية البحرينية، والحفاظ على تفوق تشغيلي، كان هذا العقد الأول للشركة في البحرين، ونتطلع إلى تعاونات قوية وطويلة المدى مع قوات الدفاع البحرينية".
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