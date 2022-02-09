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سفير روسيا في سوريا: تركيا لم تنفذ حتى الآن بعضا من التزاماتها حول إدلب

Lebanon 24
09-02-2022 | 15:50
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أكد السفير الروسي لدى سوريا، ألكسندر يفيموف، أن تركيا لم تنفذ بعضا من التزاماتها في إطار الاتفاقات مع روسيا بشأن محافظة إدلب السورية، بما في ذلك حول الطريق "M-4" بين حلب اللاذقية.

وقال يفيموف، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية نشر اليوم الأربعاء: "بعض التفاهمات التي تم التوصل إليها، بما في ذلك حول الطريق M-4، لم يتم تنفيذها بالكامل من قبل الطرف الآخر. والعمل المناسب في هذا السياق يستمر مع الشركاء الأتراك على مستويات عدة وقنوات هيئات مختلفة".

ومع ذلك أشار يفيموف إلى أن الاتفاقات الخاصة بإدلب والتي أبرمتها روسيا وتركيا شهر آذار 2020 خلال قمة بين البلدين في موسكو أتاحت تثبيت تحرير الجيش السوري جزءا كبيرا من المنطقة بدعم من القوات الجوية الفضائية الروسية.

وشدد: "في الوقت ذاته أود لفت الانتباه إلى أن أي اتفاقات لا تلغي ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب بلا هوادة مع إعادة الجزء المشار إليه من أراضي سوريا إلى سيادة دمشق. وكل المحاولات لتبييض الإرهابيين المختبئين في إدلب وعرضهم كما لو أنهم ما يسمى بالمعارضة المسلحة غير مقبولة على الإطلاق".

وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام"، الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.

و منذ العام 2016 أطلقت القوات التركية 3 عمليات عسكرية شمال سوريا شملت أراض في محافظات حلب والرقة والحسكة ضد تنظيمي "داعش" و"وحدات حماية الشعب" الكردية، وكذلك واحدة أطلق عليها اسم "درع الربيع" في إدلب ضد الجيش السوري في 27 شباط 2020.
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