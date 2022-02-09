البيت الابيض: المحادثات مع إيران عند نقطة فارقة ولابد من اتفاق خلال أسابيع

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: "محادثاتنا مع إيران وصلت إلى نقطة فارقة"، مشيرة إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روب مالي عاد إلى فيينا لإجراء محادثات غير مباشرة مع إيران بشأن عودة كلا الجانبين للالتزام بالاتفاق.وقالت وفق وكالة "رويترز": "الاتفاق الذي يتناول المخاوف الأساسية لجميع الأطراف لم يعد بعيدا، لكن إذا لم يتم التوصل إليه في الأسابيع المقبلة، فإن التقدم النووي الإيراني المستمر سيجعل من المستحيل علينا العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة".