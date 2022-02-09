عربي-دولي

إثيوبيا تعلن عن "تطورات إيجابية" في القضايا الخلافية مع السودان بينها سد النهضة

Lebanon 24
09-02-2022 | 16:06
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أعلن السفير الإثيوبي لدى الخرطوم، يبتال أميرو، خلال لقاء مع وزير الخارجية السوداني، المكلف علي الصادق، عن "تطورات إيجابية" بين البلدين في قضايا عدة بينها سد النهضة والحدود.

وذكرت وكالة "سونا" السودانية الرسمية، في بيان، أن الصادق أجرى الأربعاء محادثات مع يبتال حيث بحثا "عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزير العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأكد السفير الإثيوبي، حسب "سونا"، أن "هناك تطورات إيجابية بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الخلافية  مثل سد النهضة و قضية الحدود، وذلك على ضوء زيارة السيد نائب رئيس مجلس السيادة (الفريق أول محمد حمدان دقلو) إلى أديس أبابا مؤخرا، ولقائه بعدد من المسؤولين الإثيوبيين".

وأشاد السفير "بالتحسن الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين وضرورة تعزيز التعاون من أجل مصلحة الشعبين الشقيقين".

وأضاف أن "العلاقات مع السودان تظل استراتيجية واستثنائية"، مبينا "جاهزية بلاده لمناقشة القضايا بعيدا عن التصعيد الإعلامي وذلك عبر الحوار والتواصل الإيجابي".

من جهته، هنأ الصادق "إثيوبيا باستعادة الأمن والاستقرار"، واصفا تلك الخطوة بأنها "مفيدة للعلاقات الثنائية".

ودعا وزير الخارجية السوداني الجانب الإثيوبي "لمواصلة الحوار"، مؤكدا على أنه "مهما حدث من خلافات فلا ينبغي أن تتوقف قنوات التواصل المباشر".

كما فند الصادق، حسب "سونا"، "المزاعم الإثيوبية بدعم السودان لجبهة تحرير تيغراي"، وشدد على "أن السودان لم يدعم أي طرف ضد آخر".
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