انتحاري من "داعش" يفجر نفسه في الحسكة

ذكرت وكالة "هاوار" التي تعمل في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أن انتحاريا من "داعش" فجر نفسه في مقبرة حي غويران جنوب مدينة الحسكة.وأوضحت الوكالة أن الانتحاري فجر نفسه بعدما حاصرته "قوى الأمن الداخلي" (الآسايش).ونقلت عن مصدر أمني أن الانتحاري "كان يرتدي حزاما ناسفا وفجر نفسه بعدما ما طوقته قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا في مقبرة حي غويران جنوب مدينة الحسكة.وأشارت إلى أن التفجير لم يسفر سوى عن أضرار مادية.وبدأت "قسد" عمليات تفتيش في الحسكة، عقب الأحداث التي شهدتها المدينة قبل نحو أسبوعين، بين "قسد"، وأفراد من "داعش" بعدما سيطر عدد من سجناء التنظيم على سجن الصناعة في حي غويران في المدينة، تزامنا مع هجوم نفذته خلايا من التنظيم، في عملية وصفتها "قسد" في حينه بأنها "أكبر عملية للتنظيم منذ عام 2019"