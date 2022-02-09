الشرطة الأميركية تعلن مواجهة تهديدات متعددة بتفجير قنابل في 6 مدارس بواشنطن

أعلنت الشرطة الأميركية أنها بصدد التصدي لتهديدات متعددة بتفجير قنابل في 6 مدارس بالعاصمة واشنطن.ويتعلق الأمر بمدرسة دونبار الثانوية، وثانوية ثيودور روزفلت، وثانوية رون براون، ومدارس أخرى عامة وخاصة.وأوضحت شرطة مقاطعة كولومبيا أن 3 مدارس على الأقل تم إخلاؤها.ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن رجال الشرطة استجابوا لتهديد مماثل في إحدى المدارس أمس الثلاثاء.