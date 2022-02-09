بايدن: الولايات المتحدة حققت نموا اقتصاديا تاريخيا

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة "حققت نموا اقتصاديا تاريخيا" خلال عامه الأول في البيت الأبيض.



وكتب بايدن في تغريدة على "تويتر": "في سنتي الأولى من منصبي، شهدنا نموا اقتصاديا تاريخيا. لكن لدينا المزيد من العمل الذي يتعين علينا القيام به لخفض تكاليف المعيشة للمواطن الأمريكي وتكاليف الرعاية الصحية والأدوية وتوفير المزيد من فرص العمل للأمريكيين".

يذكر أن سياسة بايدن الاقتصادية التي يطلق عليها اسم Build Back Better، تعتمد على جعل الأثرياء يدفعون ما يصفه بـ"حصصهم العادلة" من الضرائب وتخفيض الضرائب المفروضة على الطبقة المتوسطة.