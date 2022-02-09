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باشينيان: أكثر من 3 آلاف شخص قتلوا في قره باغ خريف 2020

Lebanon 24
09-02-2022 | 16:55
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أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، عن مقتل 3812 شخصا على الجانب الأرمني خلال الصراع مع أذربيجان في منطقة قره باغ في خريف عام 2020.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن باشينيان قوله، اليوم الأربعاء: "وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن لجنة التحقيق، قتل 3812 شخصا من جانبنا في الحرب التي استمرت 44 يوما، من بينهم 3736 عسكريا و76 مدنيا".

وبحسب رئيس الوزراء، هناك 217 شخصا في عداد المفقودين، من بينهم 169 عسكريا و21 مدنيا.

يذكر أن منطقة النزاع في قره باغ شهدت تصعيدا عسكريا بين أرمنيا وأذربيجان في أواخر أيلول عام 2020.

وتم وقف إطلاق النار بعد التوصل لاتفاق بين زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان في تشرين الثاني، حيث تم الاتفاق على سحب القوات ونشر قوات حفظ السلام الروسية ومراكز المراقبة الروسية التركية المشتركة، وتسليم بعض المناطق لأذربيجان.
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