12
o
بيروت
11
o
طرابلس
7
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
5
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
9
o
بشري
12
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
باشينيان: أكثر من 3 آلاف شخص قتلوا في قره باغ خريف 2020
Lebanon 24
09-02-2022
|
16:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، عن مقتل 3812 شخصا على الجانب الأرمني خلال الصراع مع أذربيجان في منطقة قره باغ في خريف عام 2020.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن باشينيان قوله، اليوم الأربعاء: "وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن لجنة التحقيق، قتل 3812 شخصا من جانبنا في الحرب التي استمرت 44 يوما، من بينهم 3736 عسكريا و76 مدنيا".
وبحسب رئيس الوزراء، هناك 217 شخصا في عداد المفقودين، من بينهم 169 عسكريا و21 مدنيا.
يذكر أن منطقة النزاع في قره باغ شهدت تصعيدا عسكريا بين أرمنيا وأذربيجان في أواخر أيلول عام 2020.
وتم وقف إطلاق النار بعد التوصل لاتفاق بين زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان في تشرين الثاني، حيث تم الاتفاق على سحب القوات ونشر قوات حفظ السلام الروسية ومراكز المراقبة الروسية التركية المشتركة، وتسليم بعض المناطق لأذربيجان.
تابع
الأكثر قراءة
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. ولكن خبر سار لنهاية الأسبوع!
Lebanon 24
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. ولكن خبر سار لنهاية الأسبوع!
00:43 | 2022-02-09
09/02/2022 12:43:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنة جورجينا رزق ووليد توفيق الشقراء تأسر القلوب بجمالها.. نسخة عن والدتها؟ (صور)
Lebanon 24
إبنة جورجينا رزق ووليد توفيق الشقراء تأسر القلوب بجمالها.. نسخة عن والدتها؟ (صور)
03:38 | 2022-02-09
09/02/2022 03:38:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بلحظات خاطفة الطقس سينقلب.. موجة قطبية تدخل لبنان والأب خنيصر يحذر من هذا الأمر
Lebanon 24
بلحظات خاطفة الطقس سينقلب.. موجة قطبية تدخل لبنان والأب خنيصر يحذر من هذا الأمر
03:56 | 2022-02-09
09/02/2022 03:56:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. إليكم تسعيرة السوق الموازية صباح اليوم
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. إليكم تسعيرة السوق الموازية صباح اليوم
01:35 | 2022-02-09
09/02/2022 01:35:55
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد اوميكرون: احذروا هذه العلامة "غير المتوقعة" عند الاطفال!
Lebanon 24
جديد اوميكرون: احذروا هذه العلامة "غير المتوقعة" عند الاطفال!
03:30 | 2022-02-09
09/02/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:50 | 2022-02-09
الشرطة الأميركية تؤكد خلو 6 مدارس في واشنطن من مواد متفجرة
16:40 | 2022-02-09
ألمانيا.. سائق مخمور يتسبب بتصادم 31 سيارة واحتراق منزل (فيديو)
16:35 | 2022-02-09
السفير الروسي لدى واشنطن: أميركا قد تطلب مني المغادرة بحلول نيسان
16:25 | 2022-02-09
بايدن: الولايات المتحدة حققت نموا اقتصاديا تاريخيا
16:22 | 2022-02-09
البيت الأبيض: بايدن تحدث مع ماكرون بعد زيارتيه إلى موسكو وكييف
16:20 | 2022-02-09
الشرطة الأميركية تعلن مواجهة تهديدات متعددة بتفجير قنابل في 6 مدارس بواشنطن
فيديو
سيارة جديدة من "مازدا"... تعرفوا إلى ميزات "CX-60"! (فيديو)
Lebanon 24
سيارة جديدة من "مازدا"... تعرفوا إلى ميزات "CX-60"! (فيديو)
11:00 | 2022-02-09
10/02/2022 06:07:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد انتشر كالنار في الهشيم.. امرأة مقيدة بسلسلة حديد من رقبتها بكوخ! (فيديو)
Lebanon 24
مشهد انتشر كالنار في الهشيم.. امرأة مقيدة بسلسلة حديد من رقبتها بكوخ! (فيديو)
03:00 | 2022-02-09
10/02/2022 06:07:15
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو نادر.. صباح تكشف عن "مشروع زواج" لم يحصل: لقيته أصغر مني
Lebanon 24
فيديو نادر.. صباح تكشف عن "مشروع زواج" لم يحصل: لقيته أصغر مني
23:35 | 2022-02-08
10/02/2022 06:07:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact