السفير الروسي لدى واشنطن: أميركا قد تطلب مني المغادرة بحلول نيسان

أكد السفير الروسي لدى واشنطن، أناطولي أنطونوف، أن السلطات الأميركية لم تتخل عن التهديدات بطلب المغادرة منه في ظل الخلافات ضمن قضية التأشيرات مع روسيا.وقال أنطونوف، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الأربعاء، ردا على سؤال حول احتمال مغادرته الولايات المتحدة: "أؤكد وجود هذا الموقف لدى الطرف الأميركي. في الحقيقة لا يزال الوضع حاليا على ما كان عليه حينما تحدثت عن ذلك لأول مرة".وأضاف: "هذا يعني أن... الأمريكيين لا يستبعدون إمكانية اختيار هذا السبيل الذي يشمل خفضا لمستوى الوجود الدبلوماسي في موسكو وفي واشنطن".وجدد أنطونوف دعوة روسيا إلى حل المشاكل في مجال التأشيرات وإعطاء الدبلوماسيين فرصة للعمل بشكل طبيعي.وسبق أن أعلن أنطونوف أن وزارة الخارجية الأميركية قد تجبره على مغادرة الولايات المتحدة حتى أبريل في حال عدم تلبية موسكو لعدد من مطالب واشنطن حتى منح الـتأشيرات لعناصر حرس سفاراتها في روسيا.