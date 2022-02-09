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ألمانيا.. سائق مخمور يتسبب بتصادم 31 سيارة واحتراق منزل (فيديو)

Lebanon 24
09-02-2022 | 16:40
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قالت الشرطة الألمانية إن سائقا مخمورا تجاهل الإشارة الحمراء فصدم عددا من السيارات المتوقفة مما أدى إلى اندفاعها إلى المباني ما تسبب في اندلاع حريق في أحد المنازل.

وقالت الشرطة إن الحادث الذي وقع مساء يوم أمس الثلاثاء في فويرث خارج نورمبرغ جنوبي البلاد، أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة وتضرر 31 سيارة، مبينة أن سائق الشاحنة تخطى الإشارة الحمراء عند أحد المفارق، فاصطدم بسيارة دون أن يتوقف.

وبعد ذلك بقليل اصطدمت الشاحنة بعدة سيارات متوقفة، واصطدم بعضها بجدران المباني. وتسببت الاصطدامات في اشتعال النيران في الشاحنة وأحد المنازل.

وبينت الشرطة إن السائق مواطن تركي يبلغ من العمر 50 عاما وليس لديه إقامة دائمة في ألمانيا، وتم اعتقاله في مكان الحادث، موضحة أن اختبار الكحول أظهر أنه تجاوز الحد المسموح به للقيادة.
 
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