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الشرطة الأميركية تؤكد خلو 6 مدارس في واشنطن من مواد متفجرة

Lebanon 24
09-02-2022 | 16:50
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أعلنت الشرطة الأميركية، اليوم الأربعاء، أنها أنهت فحص 6 مدارس في العاصمة واشنطن، وأكدت خلوها من مواد متفجرة.

وكانت شرطة العاصمة الأميركية قالت في وقت سابق إنها بصدد التصدي لتهديدات متعددة بتفجير قنابل في 6 مدارس بالعاصمة واشنطن.

ويتعلق الأمر بمدرسة دونبار الثانوية، وثانوية ثيودور روزفلت، وثانوية رون براون، ومدارس أخرى عامة وخاصة.

وأوضحت شرطة مقاطعة كولومبيا أن 3 مدارس على الأقل تم إخلاؤها.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن رجال الشرطة استجابوا لتهديد مماثل في إحدى المدارس أمس الثلاثاء.
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