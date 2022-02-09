عربي-دولي

بايدن يؤكد للملك سلمان دعم السعودية في الدفاع عن نفسها من "هجمات الحوثيين المدعومة إيرانيا"

Lebanon 24
09-02-2022 | 16:19
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أجرى الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث أكد له التزام الولايات المتحدة بدعم المملكة في الدفاع عن نفسها.

وذكر البيت الأبيض، في بيان أصدره مساء الأربعاء، أن بايدن تحدث اليوم مع الملك سلمان "لبحث التطورات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الهجمات المدعومة إيرانيا للحوثيين على المنشآت المدنية في السعودية".

وأفاد البيان بأن الرئيس الأميركي "شدد على التزام الولايات المتحدة بدعم السعودية في الدفاع عن شعبها وأراضيها من هذه الهجمات وكذلك التأييد الكامل لجهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن".

كما أشار الرئيس الأميركي، حسب البيت الأبيض، إلى "تمسكه بضمان عدم حصول إيران أبدا على الأسلحة النووية، وأطلع العاهل السعودي على المفاوضات المستمرة متعددة الأطراف حول إعادة القيود على برنامج إيران النووي".

وأضاف البيت الأبيض أن "الزعيمين بحثا القضايا المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا واتفقا على مواصلة فريقيهما التنسيق الوثيق لإجراءاتهما في الأسابيع والأشهر المقبلة".

وأكد الرئيس الأميركي والعاهل السعودي كذلك التزام بلديهما "بضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية".
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